分析：美国股市开始有涨有落 意味低波动时代结束

路透纽约1月11日 - 虽然上个月美国股市仅下跌0.8%，但走势并不平稳：从12月9日算起，标准普尔500指数经历了一波4%的跌势、一波6%的上涨以及又一波4%的下跌，之后截至周四的两日上涨3%，但周五又下跌了将近1%。

急剧下跌和快速反弹搞得投资者头昏脑胀，未来或许还会出现更多类似的走势。有越来越多的市场观察人士表示，2013和2014年股市的低波动时代已经完结，剧烈震荡已经成为常态。

“今年股市的行情可能会很好，但是波动可能更加频繁和剧烈。”Rosenblatt Securities首席市场策略师Brian Reynolds说。

希腊大选的不确定性、信用息差(credit spread)走阔、俄罗斯可能违约以及原油价格不知道还要下跌多少，均令芝加哥期权交易所 (CBOE)波动率指数(VIX).VIX上升。该指数是市场青睐的华尔街焦虑程度指标，用于反映投资者预期某种证券的风险有多高，未来变动幅度的不确定性有多大。

投资者已对这种不确定性做出反应，通过标普500指数与VIX期权来加强防御。近来，会因波动性升高而受益的上市交易基金(ETF)日均交易量增加，亦表明投资者在试图应对震荡行情。

从2013年开始，标准普尔500指数的每日平均交投区间为15点；这数字在过去三周跳增至25点。

洛杉矶Capital Market Laboratories董事长Ophir Gottlieb表示，标准普尔500指数期权未平仓合约快速升高，显示许多投资人正在对股市多仓进行避险，臆测标普指数短线可能进一步下跌。

散户经纪商TD Ameritrade Holding Corp首席市场策略师J.J. Kinahan表示，交易员正在买进2月与3月执行价25的VIX买权。波动率指数最新报17.82，因此这些买权暗示预期波动率大幅上扬。

“我们开始看到许多人买进波动率指数，几乎像是一种资产类别，”Kinahan表示。

杠杆ETF的交易也出现相同情况，这类基金的操作目标是单日报酬或亏损为VIX的两倍。过去20日，ProShares Ultra VIX Short-Term Futures VIX ETF(UVXY.K)每日成交量达1,670万股，过去200天平均为966万股。这支基金的目标是单日波动表现为VIX的两倍。

另一类似的杠杆ETF--ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY.K)，过去20日每日平均成交量增加一倍以上至286万股，过去200日平均为136万股。

投资者为防范亏损的避险成本也在上升。瑞士信贷银行证券衍生商品策略师Mandy Xu表示，标准普尔指数一个月期权波动率偏斜位于第95个百分位数，代表投资人目前为下档避险所付出的成本，高于过去一年来的多数时间。(完)

(编译 洪曦/陈宗琦；审校 张涛/蔡美珍)

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