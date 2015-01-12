分析：美国股市开始有涨有落 意味低波动时代结束

分析：法国大选未飞出黑天鹅 浇熄欧元政治风险相关交投热情
路透伦敦5月8日 - 去年12月，对于追踪全球政经风险的大型金融投资者而言，2017年交投主题之一便是欧洲民粹主义盛行及其可能对欧元未来造成的威胁。
路透纽约1月11日 - 虽然上个月美国股市仅下跌0.8%，但走势并不平稳：从12月9日算起，标准普尔500指数经历了一波4%的跌势、一波6%的上涨以及又一波4%的下跌，之后截至周四的两日上涨3%，但周五又下跌了将近1%。
急剧下跌和快速反弹搞得投资者头昏脑胀，未来或许还会出现更多类似的走势。有越来越多的市场观察人士表示，2013和2014年股市的低波动时代已经完结，剧烈震荡已经成为常态。
“今年股市的行情可能会很好，但是波动可能更加频繁和剧烈。”Rosenblatt Securities首席市场策略师Brian Reynolds说。
希腊大选的不确定性、信用息差(credit spread)走阔、俄罗斯可能违约以及原油价格不知道还要下跌多少，均令芝加哥期权交易所 (CBOE)波动率指数(VIX).VIX上升。该指数是市场青睐的华尔街焦虑程度指标，用于反映投资者预期某种证券的风险有多高，未来变动幅度的不确定性有多大。
投资者已对这种不确定性做出反应，通过标普500指数与VIX期权来加强防御。近来，会因波动性升高而受益的上市交易基金(ETF)日均交易量增加，亦表明投资者在试图应对震荡行情。
从2013年开始，标准普尔500指数的每日平均交投区间为15点；这数字在过去三周跳增至25点。
洛杉矶Capital Market Laboratories董事长Ophir Gottlieb表示，标准普尔500指数期权未平仓合约快速升高，显示许多投资人正在对股市多仓进行避险，臆测标普指数短线可能进一步下跌。
散户经纪商TD Ameritrade Holding Corp首席市场策略师J.J. Kinahan表示，交易员正在买进2月与3月执行价25的VIX买权。波动率指数最新报17.82，因此这些买权暗示预期波动率大幅上扬。
“我们开始看到许多人买进波动率指数，几乎像是一种资产类别，”Kinahan表示。
杠杆ETF的交易也出现相同情况，这类基金的操作目标是单日报酬或亏损为VIX的两倍。过去20日，ProShares Ultra VIX Short-Term Futures VIX ETF(UVXY.K)每日成交量达1,670万股，过去200天平均为966万股。这支基金的目标是单日波动表现为VIX的两倍。
另一类似的杠杆ETF--ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY.K)，过去20日每日平均成交量增加一倍以上至286万股，过去200日平均为136万股。
投资者为防范亏损的避险成本也在上升。瑞士信贷银行证券衍生商品策略师Mandy Xu表示，标准普尔指数一个月期权波动率偏斜位于第95个百分位数，代表投资人目前为下档避险所付出的成本，高于过去一年来的多数时间。(完)
(编译 洪曦/陈宗琦；审校 张涛/蔡美珍)
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