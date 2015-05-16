美股标普500指数再度刷新纪录高位

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月15日 - 美国股市周五几无变动，标普500指数连续第二日刷新纪录高位，此前公布一批的美国经济数据疲弱。
标准普尔500指数.SPX上涨1.63点，或0.08%，收报2,122.73点。周四该指数录得1.08%的升幅。
不过，周五公布的工业生产和消费者信心数据疲弱，无助投资者对美国经济成长动能的信心。三大股指在周五大部份时间下跌。
“股市变动不大，确实是反映整体经济情况，”Greentree Brokerage Services高管Warren West说。“经济未见起色，股市又能怎样? ”
道琼工业指数.DJI收高20.32点，或0.11%，收报18,272.56点；Nasdaq指数.IXIC下跌2.503点，或0.05%，收报5,048.292点。
本周，道指上涨0.4%，标准普尔500指数上升0.3%，Nasdaq指数涨0.9%。
标普500指数10大类股中有七种上升，公用事业指数.SPLRCU劲升1.26%。
美国银行(BAC.N)下滑1.02%，对标普500指数的拖累最大，Netflix对标普500指数上涨的帮忙最多。
Netflix(NFLX.O)劲升4.50%，报613.24美元，此前彭博报导，Netflix就进入中国市场展开商讨。Netflix在今年迄今已劲升80%。
美国4月工业生产下降0.3%，部分因石油和天然气开采活动进一步放缓，分析师原本预期为上升0.1%。
周五的另一项数据显示，美国消费者信心指数5月初意外降至10月来最低。
费城联储预估机构调查结果也为股市带来负面基调。费城联储预估机构调查显示，经济学家下调美国第二季和全年GDP增长预估，且下调美国第二季就业增长预期。
“市场有些担心美国第一季经济疲弱的势头将延续至第二季，”WallachBeth Capital董事总经理Ilya Feygin说。
百胜集团(YUM.N)劲升4.38%，此前摩根大通将该公司评级上调至“加码”，且表示，百胜集团将剥离其中国业务的可能性不断上升。
沃尔玛(WMT.N)将在下周二公布业绩，是下周企业季报的重头戏。下周五，美联储主席叶伦将就经济前景发表讲话。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约57亿股，低于过去五日日均成交量62亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,732和1,313家，比率为1.32:1。Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,381和1,365家，比率为1.01:1。
有38只标普500指数成份股触及52周新高，三只成份股触及新低。有94只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。