美股小幅收低 金融股等大选后上涨股逆转升势

路透纽约1月17日 - 美股周二下跌，在财报季展开之际，金融、运输和其他总统选举后大涨股均下跌。

对特朗普政府可能采取贸易保护主义政策的担忧也打压股市，这种疑虑也推动美元跌至逾一个月低点，压低公债收益率，因投资者避险。

标普500金融股指数.SPSY收低2.3%，录得6月27日以来最大单日跌幅，领跌所有板块。美国大选以来金融板块上扬，因投资者预期利率将会上升，且特朗普任内将放宽监管。

摩根士丹利(MS.N)跌3.8%，即便之前该公司公布第四季获利翻一番。该行首席财务官Jonathan Pruzan表示，摩根士丹利不会提高季度业绩目标，直到明确近期的营收趋势是可持续的。

“我们仍预计10年期公债将上涨，因此我们认为收益率曲线会降低，这可能不利于金融股，”BB&T Wealth Managemen高级副总裁Bucky Hellwig表示。

“收益率曲线越平，金融业的潜在净利差就会越低。具体会如何变化，我不知道是否有人了解...但这通常不利于金融股。”

生物科技和医药类股下跌，之前特朗普在接受华盛顿邮报专访时表示，他将把目标指向企业药物定价，并准备推出一项计划取代奥巴马医改方案。纳斯达克生物科技股指数.NBI跌2%。

道琼工业指数.DJI收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数.SPX收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数.IXIC收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。特朗普胜选以来美股走势以上扬为主，因市场预期特朗普将通过财政刺激推动经济增长。

“特朗普胜选后表现突出的板块正在回吐涨幅，”LibertyView资本管理公司的总裁Rick Meckler称。

对基金经理的一项调查显示，受访者对特朗普经济政策及美国政策失误可能性的担忧本月大幅升温。

投资者还在等待财报季全面拉开帷幕，多家大型银行本周将公布财报。

包括铁路在内的运输类股下跌，逆转大选后大多上涨的势头；道琼运输类股指数.DJT收低1.1%。

必需消费品类股.SPLRCS涨1.4%，带来一定支撑。沃尔玛(WMT.N)涨1.9%，之前该零售商称，今年将在美国新增10,000个就业机会。

美元指数.DXY下滑0.8%，之前特朗普对华尔街日报表示，汇价走强损及美国企业竞争力。

美国各交易所约有67亿股换手，超过过去20个交易日的均值63亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.23:1；纳斯达克市场为2.41:1。

标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完)