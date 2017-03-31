美股受美国GDP数据提振收高 纳斯达克指数创下纪录最高收位

路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。

能源股连涨第三日，受助于油价上涨，康菲石油国际(COP.N)劲升8.8%，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股，此前公司同意出售油气资产。

标普500指数连续第三日攀升，在上周录得年内表现最差的一周后反弹。

美国商务部周四公布，美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。美国第四季度国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.1%，前值为成长1.9%。

美国总统特朗普11月胜选带动股市屡创纪录的涨势在本月有所停滞，部份投资者直指在共和党未能通过医保议案后，特朗普的税改等政策议程存在风险。

GDP数据“基本上是肯定了，无论华府最终言行如何，但经济还是继续前进，”Voya Investment Management资深市场策略师Karyn Cavanaugh说。

“我们看到，不仅是美国经济，全球经济也肯定有改善，”Cavanaugh说。

道琼工业指数.DJI收高69.17点，或0.33%，至20,728.49点；标准普尔500指数.SPX上升6.93点，或0.29%，至2,368.06点；纳斯达克指数.IXIC收涨16.80点，或0.28%，至5,914.34点。

纳斯达克指数连续五日上涨后，今日收盘创新高。

金融股急升1.2%，美国银行(BAC.N)和花旗(C.N)上涨推高标普500指数。

防御型公用事业类股表现最糟，下跌0.7%。

投资者还将关注点转向即将到来的第一季业绩期，为高估值股价寻找理据。预计标普500成份股未来12个月市盈率约为18倍，长期平均市盈率为15倍。

根据汤森路透I/B/E/S，标普500指数成份股企业首季盈利预计将上升10.1%。

“我们仍预计经济数据会从不错到进一步改善，特别是就业数据，”Solaris Asset Management首席投资官Tim Ghriskey称，“业绩方面，我们预计这个季度可能会不错，所以我认为市场可能有些预期。”

企业消息方面，加拿大瑜伽休闲服装零售商Lululemon Athletica (LULU.O)股价崩跌23.4%，此前公司称，第一季同店销售将下降。

美国各证交所共计成交约60亿股，低于过去20日平均成交量68亿股。

纽约证交所涨跌股家数比为1.56:1，纳斯达克市场为1.49:1。

有20只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低；有99只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，19只触及新低。(完)