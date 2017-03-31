美股以小跌为首季收尾 但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅

路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚(XOM.N)和摩根大通(JPM.N)下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。

自总统特朗普胜选以来，三大股指屡创纪录新高，因押注他将透过减税和增加基建支出来加快经济增长。强劲的经济数据和企业盈利增长加快也扶助股市攀升。

截至周五的第一季，标准普尔500指数上涨5.5%，为2015年第四季以来表现最强的一季。

现在投资者期待下一个季报期，权衡它会否为股市估值提供理据。

根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500指数成份股企业第一季盈利增长10.1%。标普500指数基于未来12个月盈利预期的市盈率为约18倍，高于15的长期均值。

“估值上升至历来最高，”Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles说，“毫无疑问，如果企业盈利增长不及市场预期，将会引发忧虑。”

本周路透调查逾40位策略师平均预期，标普500指数到今年底将会上升2%。

道琼工业指数.DJI收低65.27点，或0.31%，至20,663.22点；标准普尔500指数.SPX下跌5.34点，或0.23%，至2,362.72点；纳斯达克指数.IXIC微幅下跌2.61点，或0.04%，至5,911.74点。

科技股.SPLRCT是标普500指数今年迄今表现最好的板块，上涨12.2%。能源股.SPNY表现最差，下跌7.3%。

周五，标普500指数11大类股中有八种下跌，金融股.SPSY下挫0.72%，摩根大通(JPM.N)下滑1.34%，富国银行(WFC.N)跌1.03%。

埃克森美孚(XOM.N)跌2.02%，也重压标普500指数和道琼工业指数。

FMC Corp (FMC.N)暴涨13.15%，此前FMC同意买入杜邦(DD.N)的作物保护业务，向杜邦出售其健康和营养分支。杜邦股价下跌1.60%。

亚马逊(AMZN.O)上涨1.16%，触及纪录高位。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，低于过去20日的平均日成交量68亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.48:1；纳斯达克市场为1.18:1。

标普500指数成份股有18只触及52周新高，一只成份股触及新低；有100只纳斯达克指数成份股触及52周新高，17只触及新低。(完)