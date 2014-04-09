美股虽跌 但市场指标未释出离场信号

路透4月8日 -对于入手Netflix和Facebookd等去年股市大赢家的投资者而言，过去六周是苦不堪言的，只有眼睁睁看着股价跳水。

现在，他们将资金转向了股市的其他领域，而不是退回到现金等避险品种，并不特别担心出现全线溃败。尽管生物科技等板块极为凶险，从高点已跌去20%，但整体标普500指数仅失3.2%。

而通常在较深度逆转时出现的信号灯，也没有亮起。

“这次抛售给了我逢低买入的机会，”T.Rowe Price GlobalTechnology基金(PRGTX.O)投资组合经理JoshSpencer称。“如果你选准了时机，那就可以同时实现进攻和防守，如果你买入了价格已修正了的好公司的话。”

他的自信可能并非空穴来风。

路透研究了10种不同的市场指标，结果发现在买入股票这点上，其中八种指示支持或至少显示良性。

首先，首次公开发行(IPO)市场看来相当健康，这在股市不被看好时很少出现。据Briefing.com数据，单本周来看，就有15家公司计划IPO。

上周的情况也不算太坏，尽管一些大型网络个股受挫，但在线餐饮订购服务公司GrubHub(GRUB.N)倍受青睐，现在该股比26美元的IPO价已劲扬36%。

据汤森路透的数据，今年迄今IPO筹资额达到了141亿美元，比2012和2013年同期加总的154亿美元也低不了多少。

并购交易也很活跃。今年，美国并购规模已达3,900亿美元，为2007年以来同期最高水平。

“没有出现由于‘市况’而导致的并购交易回落，”Wunderlich证券首席市场策略师Art Hogan称。

**对冲基金远没有逃离**

对冲基金通常是市场波动的一大推手。目前为止，做多和做空的股票对冲基金都没有转向现金，而是维持着对股市的总敞口。

“总敞口没有多大变化，”瑞信机构服务风险咨询主管JonKinderlerer称。“没有出现大规模清仓的迹象，”尽管他也指出基于云计算的科技类股出现了大幅回落。

可以肯定的是，防范市场大跌的对冲基金增加了。瑞信数据显示，进入4月，有16-17%的基金设置了某种形式的“深跌保护”，相当于过去几年的均值。

截至周二，设置“深跌保护”的对冲基金比例在18-19%左右。这个变化虽说不大，但高于大部分过去几年的水平，反映出对冲基金经理人的忧虑情绪在攀升。

上周美国散户投资人协会(AAII)的每周调查显示，看多者占35.4%，高于前一周，但仍低于历史均值39%。散户投资者的看法有时可以作为反向操作指标，当看多气氛高涨时，可以视为即将要进行修正的讯号。但这份调查的情况似乎是大致中性。

CBOE波动率指数仍处于低档。该指数是衡量投资人规避标准普尔500下跌风险而愿意付出多少代价的指标。目前波动率指数约为15，低于20的历史中值。今年只有一次站上20，过去两年也只有几次高于该水准。

市场技术面也站在支持的一方，就算不是预示上涨，至少跌势也会有限。就标准普尔500指数而言，重要技术位--50日移动均线切入位1,840点隐然在望(周二收在1851.96点)，该均线是衡量市场中期趋势的指标。该点位也是2月初低位和上周高位之间的回档水准。

当不同的技术指标会集于此，使得该水准更加重要，此处料将出现大量的买家。如果标准普尔跌破1,840，则可能预示会有更大的跌势。

**空头押注**

交易所数据显示，自年初以来，融券余额累计增加，但对高涨个股的作空押注则下滑。

TripAdvisor (TRIP.O)自3月初以来下跌了21%，根据SunGard's AstecAnalytics的数据，该股融券量自今年开始以来则减少18%。Alexion Pharmaceuticals(ALXN.O)的融券量也近减半，该股股价已从高位下跌了21%。近几周对Facebook和Netflix的空头押注也下滑。

“这将暗示放空者撤离这几档股票，结清其仓位，同时避免另开新仓。他们似乎不预期做空会有获利机会，”伦敦AstecAnalytics市场分析师Karl Loomes表示。

未来几周出炉的企业财报将是关键所在。对第一季财报的获利预测持续下滑，这主要是漫长严冬打压了消费者和企业需求。

不过，对第二季获利的预测却一直相对稳定。根据汤森路透，市场预期第二季将成长8.3%，低于年初时预测的9.7%。市场的走势或许要视春季需求是否起飞而定。

“如果你开始见到获利低于预期及财测下降，那么该(抛售)可能会真的持续下去，”纽约RosenblattSecurities主管Gordon Charlop表示。

然美银/美林分析师预测美国经济在接下来的三季将以3-3.5%的良好速度成长。而近期包括汽车销售和房市活动在内的数据，也勾勒出美国经济前景更加美好。(完)

(编译 石冠兰/戴素萍 审校 王洋/张明钧)

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