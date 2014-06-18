分析：伊拉克战乱情势牵动美股神经

一名库尔德安全部队成员正在查看一辆伊拉克安全部队被损毁的汽车，2014年6月16日摄于基尔库克。 REUTERS/ Ako Rasheed

路透纽约6月17日 - 随着伊拉克战局升级，以及近期原油价格对劲扬的美国股市构成风险，交易员们在准备迎接市场震荡幅度加大。

投资者担心，有可能控制伊拉克北部地区的伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)武装份子，会进攻南部地区势力并祸及石油生产。本周，伊拉克最大炼厂已关闭。

对于伊拉克情势的忧虑，是造成上周标普500指数.SPX出现两个月来最大单周跌幅的原因之一，而上周布兰特原油期货 LCOc1 录得去年7月以来最大涨幅。

“能源价格猛涨是个问题，因为这并非源于需求增加，而只是担心供给，”USAA Investments股市投资部门主管John Toohey称。“能源价格高企妨碍了经济活动进程。”

若战火持续不断，将进一步在股市推波助澜，尤其会对交通、航运和空运公司造成打击，因这些公司相当大比重的费用是燃油成本。

伊拉克北部石油生产自3月以来已减少，但石油丰富的南部地区供应中断的可能性在近日将布兰特原油价格推至九个月高位。

美银美林分析师在一份报告中称，他们每桶125美元的布兰特原油价格已列入他们的观察名单，这是2011和2012年所及的高点附近。其他人士表示，2008年中期布兰特原油所创的每桶近150美元高点可能再现。

如果出现这种情况，预计交通和空运股将出现更多疲态。在油价升高4%的上周，标普500指数跌0.68%，但道琼交通平均指数.DJT跌去2%，而NYSE ARCA航空指数.XAL大跌4.9%。该指数与布兰特原油的10日相关系数为-0.86，为9月以来最强的负相关关系。

美国汽油期货RBc1上周亦跳升4%。分析师担心若汽油价格稳步攀升，恐将拖累消费者支出。

“我们已经掌握到了复苏缓慢的证据，”Cumberland Advisors投资长David Kotok表示。他说，每加仑汽油每上涨1美元，相当于中低收入美国家庭的消费能力减少约1,500亿美元。

上周标准普尔500指数非必需消费品类股.SPLRCD下跌了1.7%，零售类股.SPXRT跌2.3%，均是4月以来最高跌幅。沃尔玛(WMT.N)股价下挫2.5%；Dollar Tree DLTR.O 股票价格降幅在2.2%，为过去四周来首次周线收低。

投资者可能会继续追捧能源类股。标普500能源股指数.SPNY今年迄今为止大涨了9.6%，也因此进入相对强弱指标(RSI)的超买区域。如果伊拉克危机得到解决，该类股将极易受到冲击。

芝加哥期权交易所(CBOE)原油ETF波动指数.OVX上周大幅上涨超过30%，至4月末以来最高水准。

同时，或许可以暂时采用CBOE波动指数.VIX来衡量投资者对中东问题的担忧程度。虽然当前对冲成本很低，但投资者在这方面的投入已在缓慢增加。

VIX指数近期处于2007年以来最低位，但在上周劲升13.5%。目前该指数为12.2，仍远低于20的历史平均值，也不及去年均值14.3。

“我认为未来几周和几个月里，VIX指数将紧跟油价变动。如果原油价格继续上扬，那么在我看来VIX指数将会有更大涨幅，”贝莱德全球首席投资策略师Russ Koesterlich说。(完)

(编译 石冠兰/洪曦; 审校 田建华/徐文焰)

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