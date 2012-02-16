美股收低 跟随苹果股价下跌

* 苹果股价尽数回吐3%升幅收低,成交放量

* 纽约联邦储备银行制造业指数升至一年半最高

* 道指收跌0.8%,标普500指数收低0.5%,Nasdaq指数下跌0.6%

路透纽约2月15日电---美国股市周三收低,过去四个交易日内第三天收跌,全球市值最高的苹果(AAPL.O)股价变动主导了股市走势.

标普500指数一度迫近九个月高位,因苹果(AAPL.O)股价盘初劲扬3%,受助於周二披露的资料显示主要对冲基金经理已买入该股.

不过苹果在午盘转为下跌,最终收低2.3%,报497.67美元,令Nasdaq指数迅速抹去涨幅.苹果股价盘中一度攀升至526.29美元.

近来标准普尔指数和Nasdaq指数的走势与苹果紧密相连,过去50天内,标普和Nasdaq近乎完美的相关性,显示两者走势基本上步伐一致.

Mogavero执行长Doreen Mogavero表示,有报导称苹果已要求网络零售商亚马逊(AMZN.O)停止在中国销售其iPad产品,这引起纽约证交所场内投资者的担心.

一家中国科技企业申请中国海关禁止进口苹果iPad平板电脑.两家公司就iPad中国注册商标产生法律纠纷.

苹果公司一发言人表示,亚马逊不是苹果在中国和美国的授权经销商.

苹果股票成交量增大至5,000万股.

McMillan Analysis主席Larry McMillan在一份报告中称.苹果股价锐挫"对市场构成打击,一段时期以来首次看到,早盘的涨势在午後逆转为抛售."

标准普尔指数一度触及1,355.87点,距离2011年7月高位不远.若突破该水准,标普有可能至少升向去年5月高点.

"市场出现了司空见惯的疲态,"Cuttone & Co高级副总裁Keith Bliss表示."从技术面来看,1,350和1,355点是强力阻力位.投资者无意突破这些水平."

道琼工业指数.DJI收跌97.33点,或0.76%,至12,780.95点;标准普尔500指数.SPX下滑7.27点,或0.54%,至1,343.23点.Nasdaq指数.IXIC收低16.0点,或0.55%,至2,915.83点.

工业类股领跌标普500指数.Deere(DE.N)重挫5.4%,报84.28美元.投资者曾期待该公司会公布较强劲的全年财测.

美国1月制造业产出大幅上扬,纽约联邦储备银行2月制造业指数升至逾一年半最高.继续为近期一系列表现良好的正面数据增加说服力.不过上月工业生产较前月持平.

道指中的工业类和原材料类股领跌.卡特彼勒(CAT.N)下跌1.7%,报112.53美元.

盘中道指曾接近三年半高位,Nasdaq指数亦一度处於逾11年高点.

欧盟消息人士称,欧元区各国财长正考虑在避免无序债务违约的前提下,部分推迟对希腊的第二轮纾困计划,甚至是全部推迟.这重又引发投资者对该地区债务危机的担忧,令市场承压.(完)

--编译 利棣儿/洪曦;审校 孙茉莉/郑茵

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