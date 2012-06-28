美股小跌 欧盟峰会消息令尾盘反弹

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 美国最高法院支持医改法案;股市板块涨跌互见
* 摩根大通下跌,因有消息称其交易亏损上升
* 道指和标普500指数均收跌0.2%,Nasdaq指数收低0.9%
路透纽约6月28日电---美国股市周四下跌,但尾盘缩减日内的大部份跌幅,因传闻欧洲领导人在缓和欧债危机方面取得进展,而美国最高法院支持医改法案的裁决打压大型医疗保险股.
在欧盟领导人展开两天高峰会议之际,市场对欧元区预期的任何变动特别战战兢兢.
"这一过程将充满波折,并将使股市不时地出现波动,视乎消息而定,"Federated Investors投资组合经理Matt Kaufler说.
美国最高法院支持奥巴马总统的医疗改革法案的核心内容,美股开始下跌,且跌势加剧.
该裁决令许多投资人感到意外,他们认为医改法案不利於企业.医改法案要求大部份美国人须在2014年以前获得医疗保险,否则将受到处罚.
之後美股缩减跌幅,尽管大型保险股,诸如Aetna Inc (AET.N)股价收低.其他和美国低收入家庭医疗补助计划(Medicaid)息息相关的企业,例如Wellcare Health Plans Inc (WCG.N)则上涨.
摩根士市利医疗保健支付者指数.HMO升0.6%.Aetna股价跌2.7%,报39.85美元;Wellcare股价跳升8.8%,报53.98美元.
摩根大通(JPM.N)股价下跌2.5%,至35.88美元,此前纽约时报称摩根大通衍生品交易巨亏或最高达90亿美元.
消息人士向路透表示,摩根大通在信贷衍生品业务上的亏损可能达40-60亿美元.
在美国上市的巴克莱(BCS.N)崩跌12.1%,至10.84美元,因诈骗调查组调查该行是否触犯试图操纵借贷利率,其他银行预期将卷入这丑闻.在美国上市的Lloyds (LYG.N)跌3.6%,报1.87美元.
欧盟领导人展开为期两天的高峰会议,财政官员正制定紧急措施,降低西班牙和意大利在金融市场承受的压力.较之援助经济规模较小的欧元区国家,要救助西班牙和意大利的困难较大.
道琼工业指数.DJI收跌24.75点,或0.2%,至12,602.26点;标准普尔500指数.SPX收低2.81点,或0.21%,至1,329.04点.Nasdaq指数.IXIC下跌25.83点,或0.9%,至2,849.49点.
花旗投资研究(Citi Investment Research)对包括美国银行(BAC.N)和高盛(GS.N)在内的多家美国银行发表看空评论,因经济复苏放缓将拖累交易活动.该消息令金融股承压.
美银(BAC.N)下滑0.4%,至7.74美元,高盛(GS.N)小升0.2%,报93.49美元.
纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量约为66.9亿股,略低於68.4亿股的日均值.
纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,697和1,282,Nasdaq市场则分别为955和1,537.(完)
--编译 利棣儿;审校 张涛
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