美股纳斯达克指数创纪录收盘高位 但百货公司类股下跌

路透1月5日 - 美国股市纳斯达克指数周四创纪录收盘高位，受亚马逊(AMZN.O)涨势所助，但梅西百货和Kohl's等百货公司股票深跌，为大盘带来压力。

美国股市在过去三周走势不明朗。在11月总统大选后，股市一度劲升，因投资者预计美国总统当选人特朗普将透过减税和基建支出来刺激经济成长。

许多华尔街人士希望看到相关证据，证明特朗普的竞选承诺将得到共和党控制的国会批准并最终落实。

“市场在观望，等待华盛顿方面的批准，以及特朗普的工作安排，”U.S. Bank旗下Private Client Reserve的投资董事总经理Jeff Zipper说。

梅西百货(M.N)暴跌13.89%，Kohl's (KSS.N)崩跌19.02%，此前两家公司称其假日销售降幅大于预期。

该警告拖累其他百货公司股价下滑，Nordstrom(JWN.N)急跌6.87%，J.C. Penney(JCP.N)挫跌7.20%。

但抢走百货公司顾客的在线零售商亚马逊(AMZN.O)劲升3.07%，扶助纳斯达克指数创下纪录收盘高位。

纳斯达克指数.IXIC上涨10.93点或0.2%，至5,487.94点，较12月27日创下的前纪录高位高出不到1点。

道琼工业指数.DJI下跌42.87点或0.21%，至19,899.29点；标准普尔500指数.SPX微跌1.75点或0.08%，至2,269.00点。

标普500指数11大类股中有六类收低，金融股.SPSY跌1.02%，受摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)和美国银行(BAC.N)下跌拖累。

ADP民间就业报告显示12月民间就业岗位增幅不及预期，令市场的负面气氛加重。

更全面的、包括民间和公共部门在内的非农就业报告将于周五出炉；市场认为可从ADP报告中得到一些暗示。

总的来说，许多分析师认为美国经济接近充分就业，这可能有助于企业获利，并惠及股价。美国企业将在几周后开始公布第四季业绩。

“如果股市自此回落5%或10%，多数投资人将买入，因基本面仍相当不错，且变得更好。这很可能是20年中新总统接手的最佳经济环境。”LPL Financial首席经济策略师John Canally表示。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.27:1；纳斯达克市场为1.46:1。

标普500指数成份股有17只触及52周新高，没有成份股触及新低；有86只纳斯达克指数成份股触及52周新高，15只触及新低。

美国各证交所共计约72亿股成交，高于过去20日的平均日成交量68亿股。(完)