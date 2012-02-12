企业财报季表现差强人意 但多头仍将主导美股市场

尽管财报季表现平平且市场有涨势过度的迹象，但美国股市多头未来一周可能仍将占上风。

* 标准普尔50指数今年以来上涨近7%

* 63%的标普500企业获利超越预期

* 选择权交易商为希腊债务协商结果出炉後的震荡走势做好准备

记者 Angela Moon 编译 王冠中

路透纽约2月10日电---尽管财报季表现平平,且市场有涨势过度的迹象,但美国股市多头未来一周可能仍将占上风.

财报季至目前为止,标准普尔500指数已公布财报的352家成分股,仅有63%的企业财报超越华尔街预期,低於前四季约70%的平均水准,且将是2008年第四季以来最低.

通常而言,强劲获利会带动股市上扬,并提振投资人信心.尽管此次财报季的表现相对疲弱,但标普指数今年以来仍已上涨近7%,且除了本周指数下跌0.2%,今年以来每一周均呈现上涨.

"对风险资产的需求强劲.市场上有稳定买盘,而资金不常闲置着,"Chase Investment Counsel的投资经理Brian Lazorishak说.

"市场对2011年疲弱的获利表现有所忽视,并期望2012年财报季有所改善...似乎是鼓励投资人投入风险资产的讯号."

今年有数个诱因协助推动了市场,包括一连串改善的经济数据,以及美国联邦储备委员会(美联储)承诺维持低利率.

美联储主席伯南克本周稍早重申2014年底前维持利率在纪录低点的计画.许多分析师都在观察,在上周数据显示1月就业大增以及失业率降至三年低点8.3%後,贝南克的立场是否会动摇.

而上周的美国供应协会(ISM)数据亦显示,1月服务业指数升至2011年2月以来最高.

"卖方(sell-side)分析师通常伴随经济动能进行财测调整,当ISM新订单指数来到52上方,全球获利趋势通常会转为上升,"瑞士信贷的分析师Andrew Garthwaite说.

"尽管如此,新订单指数目前虽然在57,获利趋势显然仍持续呈现下降,"他表示,"这是个问题,但不一定对市场利空."

标准普尔500指数周五下跌0.7%,为2012年以来最大跌幅,希腊债务协商相关消息终止股市的五周连涨走势.

投资人不安地等待希腊纾困方案结果,但数周来的协商出现许多复杂的变数.

本周终於达成了协议,但却出现了阻力,因为希腊劳工进行罢工,抗议欧盟和国际货币基金组织(IMF)要求的财政改革措施.希腊财政部长韦尼泽洛斯表示,该国需要在数日内就是否接受援助方案做出决定.

未来一周将有51家标准普尔500企业预定公布财报.根据汤森路透I/B/E/S,标普500企业2011年第四季获利成长率目前在8.9%.然而研究报告显示,扣除苹果(AAPL.O)後,整体成长率仅5.8%.未来一周预定公布财报的企业包括大都会人寿(MET.N)和固特异GT.N.

**震荡幅度料扩大**

尽管股市存在乐观气氛,但选择权交易商则准备迎接进一步的震荡走势.

华尔街青睐的投资人信心指标--芝加哥选择权交易所(CBOE)波动率指数.VIX周五跳升近12%至20.79,稍早曾触及21.98的高点.

"VIX指数大幅上扬,尤其是在接近尾盘时的走势,暗示对於欧洲债务危机的忧虑颇深,交易商在周末前纷纷转向选择权来保护股市部位,"optionMonster分析师Chris McKhann说.

"如果这些波动率买家是对的,那麽周一股市可能会很难看."

选择权风险指标通常在周五会相对疲弱,因交易商会反映标普选择权价值随时间过去而下跌的因素.但周五的单日波动幅度颇大,VIX指数创下三个月来最大单日百分比涨幅,而标普指数下跌不到1%.

VIX期货也大幅上扬.2月期货跳升12.5%至22.50,终场收在21.75%.

"这显示出交易商买进波动率期货对持续下滑走势做避险,"McKhann说.

未来一周预定公布的经济指标包括周二的零售销售和周三的工业生产.周四有房屋开工、初请失业金人数和生产者物价指数(PPI).而消费者物价指数(CPI)则在周五出炉.(完)

--译文审校 郑茵

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