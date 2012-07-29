美股喜迎美联储与欧央行会议 本周或续写涨势

记者 Jonathan Spicer/Rodrigo Campos; 编译 艾茂林

路透纽约7月27日电---股市上周尾段起飞,为世界最强大两家央行或伸出援手的期望所吸引.下周交易商将不太可能再次抵挡住涨势的魅力.

美国联邦储备委员会(FED)和欧洲央行(ECB)下周都将召开会议,投资者寄望他们采取行动来刺激经济增长,欧洲央行方面还有一个目的,那就是对抗不断扩散的债务危机.

一连串疲弱的经济数据,加上美国企业令人失望的财报和财测,都意味着两大央行可能成为股市的最好朋友.

美联储发布声明前的数小时,股价往往会大幅上涨,那是交易商和投资者在优化持仓布局,以期获利.周三会议之前也料将如此,

下周可以说是"好事成双".美联储发布货币政策声明之後一天,欧洲央行将召开会议.欧央行总裁德拉吉本周稍早称,该央行准备尽职权范围内的一切所能来拯救欧元.

"这个行业里的人喜欢在大事件之前预先行动,尤其是如果这些事件会非常、非常利好市场,"机构经纪公司Rosenblatt Securities首席市场分析师Brian Reynolds说.

从这种意义上来说,这样的策略"几乎相当於是一张彩票,"他说.

但这张彩票已经兑现了吗?周五标准普尔500指数.SPX.INX大涨至5月以来最高,而这波涨势周四就已开始,因德拉吉的讲话令市场愈发期待欧洲央行或将重启证券市场计划(SMP),并可能采取更为激进的量化宽松措施.

有媒体报导称,德拉吉将与德国央行总裁魏德曼举行会晤,消息激励美股周五飙升,涨幅超过周四.

数周以来,股市一直在期待美联储或欧央行祭出刺激措施.尽管近几周的经济数据疲软,包括6月非农就业报告不佳和企业财测暗淡,但标普500指数在过去10周里有七周上涨,周五更是收在三个月高位附近.

**关键的24小时**

就在交易商调整布仓以期从美联储最新宽松货币政策中获利的同时,那些作空市场的人士也逆转操作,市场卖压因而减轻.

"在联储会议前作空市场是非常可怕的,"Bright Trading交易员暨Premarketinfo.com联合创始人Dennis Dick说."所以出现了空头回补,推升了股价."

这有助於解释为何联储每次公布政策决议前24小时内股价都会上涨--这种模式通常并不考虑美联储声明事实上说了些什麽.

纽约联邦储备银行的一些经济学家对上述模式进行过研究.

从公布决议之前一天的中午开始,美国、英国、德国和其他主要市场的股价就开始上扬,平均来说,要到第二天1815GMT美联储宣布政策决议之前一小会儿,涨势才会停息.

研究发现,自1994年以来,美国股市回报较短期公债收益率溢价的80%都产生于政策宣布前的这24小时.

随着美联储越来越积极地采取行动挽救美国经济脱离衰退,这种模式变得愈发明显.近年来联储出台的两轮量化宽松都强力推高了股市.

"这或许表明,市场已经正式认可了美联储,"富国基金管理公司首席投资组合分析师Brian Jacobsen说.

"至少从一个市场参与者的角度,他们相信美联储会履行职责.我试图提醒个人投资者,股市对美联储举措的反应将比经济快得多,"他说.

**企业财报密集**

除备受关注的两大央行会议之外,获利前景持续恶化的标普500企业下周也将密集发布财报.

将公布业绩的主要企业包括:美国国际集团(AIG)(AIG.N)、Kellogg(K.N)、宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)、卡夫食品KFT.O、辉瑞(Pfizer)(PFE.N)、万事达卡(MA.N)以及通用汽车(GE.N).

已经公布第二季财报的290家标普500企业中,约有67%优於分析师预估,该比例略高於长期均值约62%.

但只有40%的企业营收超预估,为2009年首季以来最差表现.

更令人忧心的是市场前景.据汤森路透数据,目前的预测是,第三季获利较上年同期下滑0.4%,不及上周预测的增长1.4%.

下周同样引投资者关注的,还有苹果(AAPL.O)和韩国三星电子(005930.KS)的另一起专利诉讼案,裁决结果或改写两家公司在智能手机与平板电脑领域的竞争格局.(完)

--译文审校 白云

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