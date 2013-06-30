一周展望：美联储购债疑虑或已转淡 但就业数据恐掀美股波澜

资料图片：在纽约劳工局召开的一场招聘会上，求职者在与招聘方交谈。 REUTERS/Keith Bedford

路透纽约6月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)提前结束刺激举措疑虑造成恐慌性卖盘或已成为过去，但股票市场日内波动可能加剧，因投资人赶忙为了周五出炉的就业报告调整仓位。

成交量可能萎缩，周三美股仅开市半天，周四则逢美国独立纪念日休市。美国劳工部的一周初请失业金数据及6月就业报告都将在周五1230GMT公布。

“非农就业数据往往会造成市场更大的波动，更何况在交易时间缩短的一周内，非农就业报告和初请失业金数据同时公布的状况实属罕见，这肯定会造成更大的波动，”德州奥斯丁嘉信理财(Charles Schwab)交易及衍生品主管Randy Frederick表示。

在期权市场上，交易商对于标准普尔500指数.SPX的一周卖权(看跌期权)交投活络。这些短期期权仅有一周的交易期限，于7月5日到期。

“我们见到一些下周到期的一周期权买盘涌现。交投最热络的是标准普尔500股指1,600点的卖权，”芝加哥网路券商TD Ameritrade首席策略师JJ Kinahan表示。

“我们可能会在下周初见到更多的对冲活动，每日盘中的波动也可能加剧，因人们试图在假期之前调整好期权仓位，为假日结束后次日将公布的就业报告做准备。”

6月就业报告可能提供美联储最终缩减买债时程的线索。美国6月非农就业岗位料增加17万个，低于六个月移动均值19.4万个。失业率料从7.6%降至7.5%。

制造业数据也将成为下周的关注重点。供应管理协会(ISM)周一预计将公布6月制造业景气扩张，5月时则是意外萎缩。

在美国金融市场周四休市之际，英国央行将召开货币政策会议，此为该行新任总裁卡尼(Mark Carney)首度主持会议。

欧洲央行也将在周四召开货币政策会议，预料将维持利率不变，不过该行总裁德拉吉可能会论及欧洲央行维持当前非常规政策的时间。

**下半年度展开**

标准普尔500指数周五收盘时，创下了1998年以来最佳的上半年度表现，半年线收涨超过13%，主要受到美国货币刺激政策提振。

“我认为当前市场估值相当合理，因此若如果上半年度这样的涨势再度出现，我们将会感到意外，但目前看来市场也不像是在很糟的环境之中，不会急转直下，”纽约Four Wood Capital Partners执行长Steven Baffico表示。

标准普尔500指数第二季收高2.3%，6月则是下跌1.5%，因担心美联储提前退出支撑措施。

路透对53家美国、欧洲及日本投资机构的调查结果显示，6月基金平均持有股票的比重降至九个月来低点，因近期市场走势震荡，现金持仓比重提高。

股票市场上周受到重创，因美联储主席伯南克暗示，若经济一如预测地好转，则美联储将会开始放慢购债步伐。而在这之后，多位美联储官员相继发表讲话，试图安抚市场，保证刺激举措还会实施一段时间。

纽约联邦储备银行总裁杜德利先前表示，市场“误读了美联储的本意”，他将在周二就经济情势发表谈话。

“我认为美联储所造成的恐慌性卖盘已经大致结束。如今美联储官员们出面喊话，一致声称‘我们没有任何改变，我们将视数据表现决定是否在秋季缩减买债’，”Frederick表示。

“我认为市场目前相信这番说法，我预期下周美联储官员的讲话不会有大大出乎意料的不同之处。”(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)

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