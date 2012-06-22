美股大跌逾2% 录得三周来表现最差一日

* 高盛建议作空标普500指数

* 半导体股下滑,美光大跌

* 能源股和材料股下跌,因中国、欧洲和美国经济数据疲弱

* 道指收低2%,标普500指数下挫2.2%,Nasdaq指数大跌2.4%

路透纽约6月21日电---美国股市周四录得逾三周来表现最差的一天,因全球制造业增长放缓的凭证与日俱增,势将损及企业盈利增长.

能源股和材料股领跌,因大宗商品价格下挫.美国原油期货跌至每桶80美元以下,为去年10月来首见,标普能源股指数.GSPE劲跌4%.投资人称,外国需求疲弱令这些行业股价下跌.

高盛建议作空标普500指数,因预期经济进一步疲弱,消息令股市跌势加剧.

"我们建议作空标普500指数,目标为1,285,"(比目前水平低约5%)高盛在研报告中说.

高盛指出,费城联邦储备银行的数据显示美国大西洋沿岸中部地区6月制造业活动指数为负16.6,预估为0.0.

半导体股令Nasdaq指数承压,晶片制造商美光(MU.O)公布连续第四季录得净亏,该股急挫7.8%,报5.65美元,费城半导体指数.SOX重挫4.1%.

股市两周升势令标普500指数上扬超过7%,因寄望美联储会有更多刺激措施.

6月欧元区制造业活动连续第五个月萎缩,且中国制造业萎缩,而海外需求转弱令美国制造业成长也放缓了.

"尽管我们只看到6月许多地区性制造业调查的其中两份,但已显示明显恶化,只不过是程度不同."纽约Miller Tabak & Co股市策略师Peter Boockvar表示.

KBW银行股指数.BKX大跌2.3%,因预期穆迪可能宣布下调银行业评等.

道琼工业指数.DJI收跌250.82点,或1.96%,至12,573.57点;标准普尔500指数.SPX收挫30.18点,或2.23%,至1,325.51点.Nasdaq指数.IXIC下挫71.36点,或2.44%,至2,859.09点.

今日为标普500指数6月1日大跌2.5%以来录得的最大单日跌幅.

"市场进入本周时呈现极度超买,消息给了投资人出货的理由."Raymond James Financial首席投资策略师Jeffrey Saut表示.

全球经济数据愈发疲弱令央行采取行动支撑经济的希望升温.美联储周三宣布将延长一货币刺激计划,并表示准备在需要时采取更多行动扶助经济成长.

"尽管昨日美联储发布的措施一如预期,声明基调温和,但美联储发布声明前的积极风险意愿已提振了市场.目前我们认为由於美联储没有出台更多的货币政策,市场将需要面临短期经济成长状况恶化的情况."高盛称.

美国5月成屋销售减少,上周初请失业金四周移动均值升至12月初来最高.

Celgene Corp (CELG.O)暴跌11.5%,报59.45美元,之前该公司表示撤销在欧洲申请更广泛使用其热卖的Revlimid治疗血癌药物.

菲利普莫里斯(Philip Morris)(PM.N)大跌3.3%,报85.62美元,此前该公司预计全年盈利低於预期,称美元强劲已殃及海外销售.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量为约70亿股,低於78.4亿股的去年日成交均值.(完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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