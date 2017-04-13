美股收低 特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气

路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。

美国总统特朗普接受华尔街日报访问时表示，美元“过强”，但他也表示，希望看到美国利率保持在低位。

美元上涨，将损及美国跨国公司的盈利。美元已因升息前景而上涨。

“市场不喜欢不确定性，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说，这给市场增添了另一个不确定性，即是否将对抑制美元进一步上涨采取行动。

投资人在防御股和其他低风险资产中寻求避险。工业股、原材料股和金融股对市场拖累最大，但公用事业股、必需消费品类股和电信股支撑标普500指数。

标普金融股指数下挫0.9%，明日有三家大行将发布季报，为企业业绩期拉开帷幕。汤森路透数据显示，分析师预计标普500指数成份股企业首季盈利增长10%。

原材料股和工业股指数跌幅均超过1%。

标普500指数11月8日大选日来首次收盘低于50日移动均线，这是投资人密切关注的中期趋势线指标。另外金价和CBOE波动性指数上涨。

美国同俄罗斯、朝鲜和叙利亚的关系愈发紧张，上周美国导弹袭击叙利亚以及美国向朝鲜半岛调派战舰都令投资人不安。

道琼工业指数.DJI收跌59.44点，或0.29%，至20,591.86点；标准普尔500指数.SPX收跌8.85点，或0.38%，至2,344.93点；纳斯达克指数.IXIC收挫30.61点，或0.52%，至5,836.16点。

投资人也担心上述情势发展可能分散特朗普实施减税、简化监管和增加基建投资等有利于经济政策的精力。正是这些政策承诺在11月特朗普胜选后带动美股连创新高。

富国(WFC.N)、花旗集团(C.N)和摩根大通(JPM.N)周四将发布季度业绩。本周五为耶稣受难日假期，周四将是本周最后的一个交易日。

达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)收低0.5%，报45.05美元，尽管该公司公布的季度盈利优于预期，且对当前季度乘客单位营收(passenger unit revenue)的预估强劲。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.16:1；纳斯达克市场为2.23:1。

标普500指数成份股有12只触及52周新高，一只成份股触及新低；有51只纳斯达克指数成份股触及52周新高，42只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，过去20日的平均日成交量66亿股。(完)