美国股市放量攀升 市场相信财政悬崖危机将会消除

* 财政悬崖问题协商正在进行,提振银行和能源类股

* 校园枪击案发生后枪械制造类股下滑

* 苹果股价在最近大跌后跳涨

* 道指涨0.9%,标准普尔500指数升1.2%,Nasdaq指数上扬1.5%

路透纽约12月18日 - 美国股市周二放量收升,标准普尔500指数创一个月来最大双日涨幅,因市场相信美国政府将达成协议,避免增税节支举措损及经济的情况出现.

银行、能源和科技类股引领涨势,它们往往在经济扩张时期受益.投资者仍然相信,国会将在年底截止期限之前达成协议,避免跌落所谓的"财政悬崖".

费城石油服务类股指数.OSX跳涨3.1%,15支成份股中八支涨幅不低于3%.

"市场认为经济将会好转,这对于能源需求来说总归是好事,"Hackett Financial Advisors总裁Shawn Hackett说.

他表示,美国将避免"财政悬崖"对经济的冲击,投资者可以把关注点集中到经济成长上.

美国总统奥巴马在当前与共和党进行的预算谈判中对税收和社会福利项目支出作出让步.众议院议长贝纳表示,奥巴马的提案"还不够好",但他仍对达成协议抱有希望.

金融类股劲扬,因交易方押注贷款需求将会增大.

标准普尔金融类股指数.GSPF上涨1.5%.

道琼工业指数.DJI收涨115.57点,或0.87%,至13,350.96点;标准普尔500指数.SPX收高16.43点,或1.15%,至1,446.79点.Nasdaq指数.IXIC上扬43.93点,或1.46%,至3,054.53点.

这是标普500指数自7月底以来首度连续两日上涨超过1%.

小型股表现优于大盘,罗素2000指数上涨1.5%.

枪械制造商股价在康乃狄克州Newtown的小学枪击案之后下跌.

Smith and Wesson SWHC.O重挫10%至7.79美元,创该股单日迄今最大成交量,不过今年至今仍累计涨约77%.Sturm Ruger and Co (RGR.N)下滑7.7%至40.60美元.

科技股由苹果(AAPL.O)带动上涨.苹果上涨2.9%至533.90美元.过去两周下跌累计近13%.标普资讯科技股指数.GSPT上涨1.7%.

媒体及行销研调机构Arbitron Inc ARB.N股价大涨23.6%至47.03美元,此前Nielsen Holdings NV (NLSN.N)同意买下该公司,作价12.6亿美.Nielsen上涨4.4%至30.92美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为74亿股,高于年内迄今65亿股的日成交均值.

纽约证交所上涨与下跌股票比例约为14比5,Nasdaq市场涨跌股票的比例约为5比2.(完)

(编译 郑茵/李婷仪; 审校 于春红)

