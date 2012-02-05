Nasdaq指数升至11年高点 受益於良好的非农就业数据

CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
* 道琼工业指数接近四年高位,450支股票处於52周高位
* 美国1月非农就业数据远高於预期
* 股市量价齐升
* 道指收高1.2%,标普500指数收升1.5%,Nasdaq指数涨1.6%
路透纽约2月3日电---美国股市周五收高,数据显示美国1月非农就业岗位大幅增加推动Nasdaq指数触及11年高位,因投资者愈发乐观认为美国就业市场正稳步复苏.
股市量价齐升使道琼工业指数接近四年高位,标准普尔500指数将2012年迄今涨幅扩大至约7%,目前处於逾六个月最高位.
美国政府公布,1月非农就业岗位以九个月来最快速度增长,失业率则降至近三年低点8.3%.
"很难在非农就业报告中找到什麽不乐见的东西,"JP Morgan Funds驻纽约的市场策略师Andrew Goldberg称,"这份报告是真正强劲,就业普遍增长."
尽管该数据正面,但仍需几个月就业大幅增长以维持就业市场的动能.就业市场自10月触及的低点已增长逾25%.
"毫无疑问无论这份报告多好,就业复苏仍是不温不火,"Goldberg称,"美国经济还有很长的路要走."
各类股中超过450支股票触及52周高位,包括苹果(AAPL.O),联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N),百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)和万事达卡(MA.N).纽交所创52周新高的股票数量达去年7月以来最高.
John Thomas Financial首席市场分析师Wayne Kaufman指出,他目前难以点出那些未显示超买迹象的股票.
"74%的股票都超过200日移动均线切入位,此乃预示牛市的技术指标,"他并称.
非必需消费类股和其他与经济景气相关的股票领涨.标普金融类股.GSPF升2.7%,标普工业指数.GSPI和标普非必需消费品分项指数.GSPD扬升1.7%-2%.
美国供应管理协会(ISM)周五也公布,1月非制造业指数为56.8,为2011年2月来最高.
道琼工业指数.DJI收升156.82点,或1.23%,至12,862.23点;标准普尔500指数.SPX收高19.36点,或1.46%,至1,344.90点.Nasdaq指数.IXIC上涨45.98点,或1.61%,至2,905.66点.
美国经济回升迹象和欧洲没有传出坏消息助推美股自去年以来走高.但分析师警告,美国股市仍容易受到诸多风险的冲击,如欧债危机蔓延,或足以导致油价波动的中东地缘政治局势不确定性.
本周标准普尔500指数收高2.2%,并录得连续第五周上涨.道指上扬1.6%.Nasdaq指数劲扬3.2%,录得12月初以来最佳单周表现,亦连涨五周.
标普小盘股600指数.SML触及纪录高点.
美国劳工部周五公布,美国1月非农就业岗位增加24.3万个,制造业就业岗位创下一年来最大增幅.1月失业率跌至8.3%,为2009年2月以来最低.12月失业率为8.5%.
"真正刺激未来经济成长的,是这份报告显示92%的劳动人口已找到工作,这'提振了信心'."Wells Capital Management首席投资策略师Jim Paulsen说.
Nasdaq和纽交所涨跌股之比均为4:1.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为80.3亿股,高於200日移动均值77.5亿股.
根据汤森路透I/B/E/S数据,财报季已经过半,标普500指数成份股企业中有60%都公布了高於预期的业绩.
Gilead Sciences(GILD.O)大涨10.9%,收报54.69美元,是领涨标普500的个股之一.此前一日该公司公布治疗C型肝炎的药物临床初期实验结果令人满意.该公司公布经调整第四季获利则低於预估.(完)
--编译 于春红/肖群英/洪曦;审校 李军
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