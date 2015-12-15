美国股市在美联储发布利率决定前收高 能源股和银行股跳升

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透12月15日 - 美国股市周二普遍上扬，但收盘脱离日高，市场静待周三美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布利率决定。
11月美国基础通胀压力攀升，可能使美联储更有底气在周三升息。
将可能得益于升息的银行股涨幅居前，标普金融股指数.SPSY上扬2.4%。
高盛(GS.N)劲扬3.2%，对道指提振作用最大。摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、花旗(C.N)和美银(BAC.N)涨幅均超过2.7%。
Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。投资人看来乐见零利率时代的告终。
他称，关键将是记者会和美联储官员发布的预估，这些会决定特定股票的反应。
“从那些你就能判断出明年收紧政策周期的目标可能会是怎样的，我认为这将让我们更好的了解什么板块会做出怎样的反应。”Luschini称。
由于几周来市场几乎都认定了美联储将在周三升息，投资人一直关注的是美联储将以何种步幅来继续收紧政策。
道琼工业指数.DJI收高156.41点，或0.9%，至17,524.91点；标准普尔500指数.SPX收升21.47点，或1.06%，至2,043.41点；Nasdaq指数.IXIC上涨43.13点，或0.87%，至4,995.36点。
标普能源股指数.SPNY大涨2.9%，跟随美国原油期货CLc1逾2%的升幅。
艾克森美孚(XOM.N)以4.4%的涨幅为标普500指数上涨助力，雪佛龙(CVX.N)升3.8%，此前原油价格从周一大跌中反弹。
加拿大制药商威朗(VRX.N)暴涨16.4%，报109.59美元，该公司同WalgreensWBA.N签署了分销协议。
道指成份股3M (MMM.N)大跌6%，报148.13美元，此前该公司下调了2015年盈利预估。
高通(QCOM.O)上调了首季盈利预估，并决定不分拆其晶片生产和科技授权业务后，股价上涨2.5%，报48.02美元。
纽约证交所涨跌股分别为2,463和665家，比率为3.70:1；Nasdaq市场涨跌股分别为2,018和854家，比率为2.36:1。
八家标普500指数成份股触及52周新高，有八家成份股触及新低；有29只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，149只触及新低。
根据路透数据，美国各证交所共计有约80.5亿股成交，过去20个交易日的日成交均值为71亿股。(完)
(编译 李军; 审校 李婷仪)
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