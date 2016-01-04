美国股市2016年开局大跌 因中国数据引发卖盘

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约1月4日 - 美国股市周一大幅下跌，道指在今年首个交易日录得2008年以来最差开局，因中国经济数据疲弱燃点对全球经济放缓的担忧。
股指在尾盘收复了部分失地，因油价一度大涨，带动能源股缩小跌幅。道指盘中最多下跌467点，势将录得1932年以来最大的首日百分比跌幅。
调查显示，全球最二大经济体中国12月制造业活动大幅萎缩，导致中国股市周一急跌7%，触发熔断机制。人民币兑美元即期周一收盘大贬逾200点，跌破6.51关口，与中间价一道续创逾四年半新低。这增加了投资者的忧虑。
美国数据激发了进一步忧虑。根据美国供应管理协会(ISM)，12月制造业活动意外下滑。
“海外市场前夜大幅震荡，这给今天定下了基调，(但)所有的负面消息已经出现一段时间了，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke称。
抛售很普遍，但股指下跌幅度并没有8月时那么大，当时道指曾一度狂跌逾1,000点，受累于对中国引领全球经济增长放缓的忧虑。
Nasdaq指数全日领跌，亚马逊(AMZN.O)下跌5.8%，报636.99美元，对标普500和Nasdaq指数拖累最大，Nasdaq生物科技类股.NBI下跌3.2%。
道琼工业指数.DJI收跌276.09点，或1.58%，收报17,148.94点；标准普尔500指数.SPX下跌31.28点，或1.53%，收报2,012.66点；Nasdaq指数.IXIC下挫104.32点，或2.08%，至4,903.09点。
标普500和Nasdaq指数均为2001年以来最差开局。
标普500指数的10大类股全部下跌，但能源股.SPNY跌幅最小，仅下跌0.2%。
油价周一在2016年首个交易日继续下跌，交投震荡，回吐稍早因中东紧张局势录得的涨幅，因全球股市下跌和对中国经济放缓的担忧打压油价。
电动汽车制造商特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)下跌6.9%，报223.41美元，该公司第四季交付了17,400辆汽车，仅稍稍高于其预估区间的低端。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约85亿股成交，过去20日的平均日成交量为72亿股。
纽约证交所跌涨股家数分别为2,127家和977家，跌涨股的比例为2.18:1,Nasdaq市场跌涨股分别为2,202家和652家，跌涨股的比例为3.38:1。
标普500指数成份股有一只触及52周新高，14只成份股触及新低；有12只Nasdaq指数成份股触及52周新高，113只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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