美股受中国股市重挫牵连大幅收低 纽交所曾暂停交易逾三个小时

路透7月8日 - 美国股市周三大幅收低，因中国市场大跌对美股的拖累更胜于希腊债务危机。而纽约证交所周三盘中暂停交易长达三个多小时。

对中国股市暴跌可能严重影响该国经济，并蔓延至其他国家的担忧将标普500指数压低至200日移动均线之下，为去年10月来首见，且降至去年收盘水准之下。

纽约证交所盘中因技术性问题暂停交易三个多小时，这是美国金融市场近两年来最大的一次交易中断。

中国股市在过去三周暴跌超过30%，一些投资人担心中国金融市场动荡目前比希腊危机的风险更大。

“我认为，短期过后，希腊局势将不是市场焦点所在，”Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示，“市场真正聚焦在中国，尽管中国央行努力救市，但市场跌势仍未减轻。”

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新会议记录显示，美联储官员希望在升息前需要看到更多美国经济增强的迹象，而希腊债务危机被指是重大忧虑。[nL3S0ZO5EK]会议记录公布后，美股维持跌势。

道琼工业指数.DJI收低261.49点，或1.47%，至17,515.42点；标准普尔500指数.SPX下跌34.66点，或1.67%，至2,046.68点；Nasdaq指数.IXIC下滑87.70点，或1.75%，至4,909.76点。

标普500指数10大类股全军覆没，原材料股指数.SPLRCM重挫2.17%。

在美联航(UAL.N)因电脑故障被迫停飞在美国机场的所有航班后不久纽交所也暂停了交易。美联航股价大跌2.74%，报52.82美元。

今年迄今，标普500指数跌0.6%，道指跌1.7%，Nasdaq指数升3.7%。

美国企业将担心中国经济成长放缓，特别是原材料和工业企业。

美国铝业(AA.N)盘后公布了季度业绩，为第二季业绩期拉开帷幕。该公司公布的第二季每股盈利不及预期，但营收优于预期，股价盘后升0.5%。

根据汤森路透预估数据，预计第二季美国上市公司盈利下滑3.1%。

即便在周三大跌后，股价仍相对昂贵：标普500指数成份股企业的市盈率为约16.6倍，10年均值为14.7倍。

特斯拉汽车(TSLA.O)大跌4.82%，报254.96美元，此前Pacific Crest将该股评级由“增持”下调至“与同业一致”，这是两天来该股第二次被下调投资评级。

纽交所暂停交易对成交量影响不大。根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约71亿股，略低于过去五个交易日成交均值72亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,506和493家，比率为5.08:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为2,354和461家，比率为5.11:1。

有两只标普500指数成份股触及52周新高，25只触及新低；有24只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，149只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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