美国股市收低且本周大跌 因全球经济成长和企业季报堪忧

路透7月24日 - 美股周五收低，本周标准普尔500和Nasdaq指数创3月来最大周度跌幅，因全球经济成长放缓拖累商品相关类股走低，Biogen受业绩影响股价大跌，连累生物科技股下滑。

Biogen (BIIB.O)将2015年营收增长预估下调超过一半，股价狂跌22%，收在略高于300美元的水准。

能源和材料股下跌，重压大盘，此前中国和欧元区公布的经济数据弱于预期，令人担心全球经济成长。另外，油价触及3月来最低水平。

“总体来看，企业营收增长不尽人意，再加上担心全球经济成长放缓，使今日的跌势不言自明，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示。

线上零售商亚马逊(AMZN.O)是今日的一大亮点，盘中一度上涨超过20%，尾盘大幅收高10%，报530.50美元。周四亚马逊公布意外获利，带动股价暴涨，市值膨涨至2,470亿美元，使其成为以市值计美国第十大上市公司。

不过，亚马逊今日的凌厉表现凸显出标普500指数仅靠寥寥几只领头羊苦撑的局面。今年迄今标普500指数录得的升幅主要归功于亚马逊和其他三家公司。

道琼工业指数.DJI收跌163.39点，或0.92%，至17,568.53点；标准普尔500指数.SPX下滑22.50点，或1.07%，至2,079.65点；Nasdaq指数.IXIC收低57.78点，或1.12%，至5,088.63点。

本周，标准普尔500指数挫跌2.2%，NASDAQ指数下滑2.3%，均为3月最后一周以来最大周度跌幅，道指大跌2.9%，为1月来最大周度跌幅。

在华尔街日报报导称民主党总统候选人希拉里·克林顿将提议将美国短期投资利得税税率提高近一倍后，美股跌势加剧。

二季度标普500指数成份股企业的季报有好有坏，汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的公司中，74%的盈利好于分析师预期，仅52%的营收优于预估。

StarMine提供的数据显示，标普500指数市盈率为16.9倍，高于14.7倍的10年中值。

道指成份股信用卡和借记卡公司Visa (V.N)大涨4.3%，报74.80美元，此前该公司公布的业绩轻松超过预期。

根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约73股，高于本月迄今日成交均值66亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为2,246和831家，比率为2.70:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为144和660家，比率为3.25:1。

有13只标普500指数成份股触及52周新高，54只触及新低；有50只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，200只触及新低。(完)

(编译：李军/利棣儿； 审校：母红)

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