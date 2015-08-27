美股急升超过2% 录得金融危机以来最大两日涨幅

路透纽约8月27日 - 美国股市周四大涨超过2%，因美国经济数据强劲，加之联储官员的讲话暗示9月升息无望，使投资者乐观认为市场近期强震最严重的时刻已经过去。

道指录得2008年以来最大两日涨幅，标普500和Nasdaq指数则录得2009年以来最大两日连升。

“最糟糕的时刻可能已经过去，但市场可能需要一定的时间才能恢复正常，我们可能仍会看到一些下行风险，”Raymond James的首席分析师Scott Brown表示。

今日上涨后，标普500指数抹去了之前六日连跌录得的11%的跌幅的约一半。

市场周三止跌，之前纽约联储总裁杜德利表示，看似9月升息的迫切性降低。

周四公布的数据显示，美国经济第二季增幅被上修至3.7%，远高于最初公布的增长2.3%。

“现在是美国经济对全球经济，”Clearpool Group的首席市场策略师Peter Kenny说，“美国经济能证明看跌人士看走了眼吗？从目前情况来看，是可能的，今天的数据就凸显了这一点。”

尽管经济成长数据喜人，但交易商认为9月升息的机率仅为25%。

即便美联储不在9月收紧政策，对最终升息时间的预期仍是影响市场人气的主要因素，Bianco Research的总裁Jim Bianco警告说。

“宽松货币政策时代终将结束，”Bianco说，“升息将意味着扔掉针管，不再吃药，是使用替代药物的时候了。”

为此，投资者将密切关注未来几天在怀俄明州杰克逊霍尔举行的央行总裁年会，寻找利率前景的进一步线索。

道琼工业指数.DJI大涨369.26点，或2.27%，至16,654.77点；标准普尔500指数.SPX劲扬47.15点，或2.43%，至1,987.66点；Nasdaq指数.IXIC大涨115.1点，或2.45%，至4,812.71点。

过去两日，道指累积攀升6.3%，标普500指数上扬6.4%，Nasdaq上涨6.8%。

标普500指数10大类股全面大涨，能源股.SPNY以4.9%的升幅领涨，因油价飙升逾10%，创六年来最大单日涨幅。

苹果(AAPL.O)急升2.94%，给标普500和Nasdaq指数最大的提振。该公司邀请媒体出席9月9日的活动，预计将推出新款iPhone。

特斯拉汽车(Tesla) (TSLA.O)大涨8.07%，之前其Model S P85D车获得了Consumer Reports杂志测试可能的最高评分。

近期美国股市重挫，使得一些投资者认为价格过高的股票估值缩水。根据汤森路透StarMine最新的数据，截至周三收盘时，标普500指数的预估市盈率为15.4倍，今年多数时间在17倍左右。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,803家和324家；Nasdaq市场上涨股与下跌股家数分别为2,209家和638家。

一只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低；有19只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，49只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所总成交约99亿股，15日移动均值为81亿股，为年内最高。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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