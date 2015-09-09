美国股市收低逾1% 苹果和能源股领跌

路透9月9日 - 美国股市在昨日大涨后周三收低逾1%，苹果下跌领跌大盘，且油价重挫拖累能源股下滑。

苹果(AAPL.O)放量收低1.9%，报110.15美元，抹去稍早升幅，苹果今日发布新产品。

苹果执行长库克宣布推出新款iPad和iPhone。一些分析师表示，投资者卖出苹果股票，因为在苹果活动前，市场对苹果的期望值太高。

在苹果产品的供应商中，高通(QCOM.O)下挫1.6%，报54.32美元，Skyworks Solutions (SWKS.O)跌1.5%，报86.42美元，Avago Technologies (AVGO.O)下滑1.5%，报127.17美元。在美国上市的意法半导体(STM)(STM.N)挫跌6%，报7.04美元。

能源股.SPNY劲跌1.9%，是标普500指数跌幅最大的板块，因美国原油大幅收低3.9%。雪佛龙(Chevron)(CVX.N)急跌2.5%，报74.92美元。

美股交投震荡，扭转早盘上涨最多1%的升势。三大股指周二上扬超过2%。

“昨日股市大幅攀升，因为市场超卖。但并没有带来后续买盘，所以买盘失去动能，” BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

“投资者指望中国政策的发展，也对下周美联储政策会议可能公布的消息保持警惕。”

道琼工业指数.DJI收跌239.11点，或1.45%，至16,253.57点；标准普尔500指数.SPX收低27.37点，或1.39%，至1,942.04点；Nasdaq指数.IXIC下挫55.40点，或1.15%，至4,756.53点。

在美联储下周举行利率会议前，根据美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)，7月经季节调整职位空缺急升，反映美国经济的力道。

中国财政部周二表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施。[nL4S11F068]这显示中国有望加大刺激经济增长的力度。

美国最大的连锁书店Barnes & Noble (BKS.N)暴跌27.6%，报11.80美元，因公司连续第五季营收下降。

Netflix (NFLX.O)劲升4.4%，报99.18美元，结束此前七日连跌的势态，且为标普500指数带来最大的提振。

纽约证交所跌涨股分别为2,301和744只，比例为3.09:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,949和865只，比例为2.25:1。

四只标普500指数成份股触及52周新高，三只触及新低；有43只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，51只触及新低。

根据BATS GlobalMarkets的数据，美国各证交所总计成交约72亿股，低于本月迄今日成交均值74亿股。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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