美国股市收低 因卡特彼勒和保健股下跌

路透9月24日 - 美国股市周四收跌，盘中走势震荡，受累于美国货币政策前景和全球成长的不确定性，此前市场权重股卡特彼勒下调销售预估，保健股投资者出逃。

标普500指数10大类股中有六种下跌，保健股.SPXHC录得1%的跌跌，是标普500指数跌幅最大的板块，Nasdaq生物科技股.NBI急跌2%，这两个健康保健板块都连跌第五日。

尽管较广泛市场在下午小幅缩减跌幅，但投资者在美联储主席叶伦发表讲话前保持谨慎态度，她的讲话可能为美国何时升息提供线索。

叶伦将在2100 GMT就通胀发表讲话。她曾对全球经济放缓表示忧虑，这是美联储上周四决定不升息的主要原因。

多位投资策略师周四表示，市场将再度测试8月24日低位，当日对中国经济放缓的恐慌拖累美股大跌。

“从技术的观点来看，美股肯定会测试该低位。无论是海外问题与否，很肯定美国利率将上升，美股需要走低，”Stuart Frankel & Co联席总裁Jeffrey Frankel说。

美国各证交所总计成交近77亿股，高于过去20个交易日成交均值约75亿股。

卡特彼勒(CAT.N)劲挫6.3%，报65.80美元，对道指的拖累最大，且在标普500指数成份股中跌幅排第三。卡特彼勒宣布将裁员最多1万人，因在主要业务地区，以及矿业和能源行业的业务环境极具挑战。

道琼工业指数.DJI收跌78.57点，或0.48%，至16,201.32点；标准普尔500指数.SPX小跌6.53点，或0.38%，至1,932.23点；Nasdaq指数.IXIC回落18.27点，或0.38%，至4,734.48点。

波动率指数.VIX急升6%，收报23.47，长期均值为20。

Gilead Sciences Inc (GILD.O)对标普500指数拖累最大。美国民主党总统参选人希拉里在本周誓言将阻止制药公司“乱要价”后，生物科技股下跌。

公用事业股.SPLRCU上涨0.8%，是升幅最大的板块。能源股.SPNY小涨0.4%。美国原油期价CLc1收高，今日走势震荡。

一项衡量美国企业投资计划的指标在8月小跌，上周美国初请失业金人数仅微升，8月新屋销售升幅超过预期。

纽约证交所跌涨股分别为1,816和1,235只，比例为1.47:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,529和1,244只，比例为1.23:1。

没有标普500指数成份股触及52周新高，69只触及新低；有25只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，184只触及新低。(完)