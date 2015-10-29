美国股市小跌 因投资者消化联储年底升息前景和科技企业季报

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透10月29日 - 美国股市周四小跌，因市场消化美国在12月升息的可能性和一些科技企业令人失望的季报。
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，且明确提及将在下次会议上讨论是否升息。这淡化了对全球成长的担忧，并表明其对就业市场复苏的信心。
美联储政策声明周三公布后美股跳涨，且股市自9月底以来走势强劲，是时候“稍作喘息”，Albion Financial的首席投资长Jason Ware说。
“我认为这是美股在大涨后，翌日短暂回调而已，”Ware表示。
三大股指可望录得四年来表现最好的一个月。
公用事业股.SPLRCU下挫0.6%，是标普500指数中表现最差的板块。在利率上升的环境下，相对其他类股，公用事业股通常表现较差。
道琼工业指数.DJI下滑23.72点，或0.13%，报17,755.80点。标准普尔500指数.SPX收低0.94点，或0.04%，报2,089.41点。Nasdaq综合指数.IXIC下跌21.42点，或0.42%，报5,074.27点。
三大股指在尾盘扳回日内录得的大部份跌幅。
在美联储声明公布后，美股今日波动不大，Cumberland Advisors副执行总裁John Mousseau说。
“低利率一直是股市的‘定海神针’，”Mousseau表示。
根据CME Group的FedWatch工具，市场预计美联储12月升息的机率从43%升至50%。
医疗保健股上涨0.4%，是表现最好的板块，因艾尔建(AGN.N)急升6%，报304.38美元，此前艾尔建证实，正与辉瑞就被后者收购进行磋商。辉瑞(PFE.N)急跌1.9%。
本业绩期开始至今，有60%的标普500指数成份股公布了季度业绩。汤森路透数据显示，分析师现在预计第三季企业盈利下跌1.7%，在10月1日时预期为下跌4.2%。
恩智浦半导体(NXPI.O)财测疲弱，拖累股价崩跌19.7%，报73美元，且连累半导体指数.SOX劲跌3%。
F5 Networks Inc (FFIV.O)财测令人失望，股价惨跌9.3%，报110.08美元，在标普500科技股指数.SPLRCT中百分比跌幅最大。
运动摄像机生产商GoPro (GPRO.O)业绩令人失望，股价崩跌15.2%，报25.62美元。
纽约证交所跌涨股分别为1,852和1,185只，比率为1.56:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,820和959只，比率为1.90:1。
有28只标普500指数成份股触及52周新高，6只触及新低。有102只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，76只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所累计成交约70亿股，和过去20日成交均值71亿股相若。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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