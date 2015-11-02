美国股市能源及医疗保健类股领涨大盘 Nasdaq 100指数触及15年最高

美国股市周一延续近期涨势实现全盘上涨，因受创的能源股反弹，且受并购题材推动的医疗保健股带领大盘攀升。

本月首个交易日实现开门红。10月主要股指录得四年来最佳月线表现。Nasdaq 100指数.NDX周一收报逾15年最高水平。

美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，美国10月制造业活动降至两年半最低水平，但新订单指标上升带来希望。其他数据方面，德国10月制造业活动超过经济学家预期，中东欧制造业维持强劲势头。

“美国以外数据表现强劲，加上一项相对还说得过去的...(美国制造业)报告，我认为这些因素应该能够给风险资产带来提振，”Janney Montgomery Scott驻费城首席投资策略师Mark Luschini称。

道琼工业指数.DJI收高165.22点，或0.94%，报17,828.76点。标准普尔500指数.SPX收升24.69点，或1.19%，报2,104.05点。Nasdaq综合股指.IXIC上涨73.40点，或1.45%，报5,127.15点。

标普指数升穿2,100点阻力，进一步逼近5月所及收盘纪录高位2,130.82点。该指数自8月触及年内最低以来已累计上涨近13%。

“上周出现的上行趋势在继续发酵，”Wedbush Securities驻洛杉矶股本交易常务董事Michael James称，“我认为今天不见得有特别的推动因素。市场风险偏好已经明显提升。”

随着美国业绩旺季的徐徐落幕，投资者开始专注经济数据，包括周五的非农就业报告，以从中寻找有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否会在12月升息的线索。

标普能源股指数.SPNY涨2.4%。艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)和雪佛龙(Chevron)CHV.N为道指三大推动主力中的两支股票，因两家公司上周五均公布了强劲的业绩结果。雪佛龙收盘涨4.5%至94.96美元，艾克森美孚收高3.1%至85.28美元。

标普医疗保健股指数.SPXHC涨2%。辉瑞(Pfizer)(PFE.N)涨3.7%，艾伯维(AbbVie) (ABBV.N)涨6.4%，为该分类指数上涨的最大动力。

Dyax DYAX.O飙升28.4%至35.35美元，此前英国制药商Shire (SHP.L)称，将以大约59亿美元收购该公司。Nasdaq生物科技股指数.NBI收高3.8%。

加拿大制药商Valeant (VRX.N)美国上市股票涨7.1%至100.47美元，此前做空机构Citron Research称，不会对该公司发布新指控。

标普金融股指数.SPSY涨1.6%，大型银行领涨。Visa (V.N)跌3%至75.22美元，此前提出以最多233亿美元收购前子公司Visa Europe Ltd。该股为道指和标普指数的最大拖累。

惠普公司分拆后开始交易。新惠普(HPQ.N)跳涨13%至13.83美元，而惠普企业(HPE.N)下滑1.6%至14.49美元。

纽约证交所涨跌股分别为2,525和569只，比率为4.44:1；Nasdaq市场涨跌股分别为2,217和628只，比率为3.53:1。

有25只标普500指数成份股触及52周新高，4只触及新低。有76只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，44只触及新低。(完)