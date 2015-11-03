美国股市能源、科技类股推高大盘 Nasdaq 100创收盘纪录高位

路透11月3日 - 美国股市周二收高，受益于大型科技与能源类股上涨推动，Nasdaq 100指数创下最高纪录收位。

三大股指继续维持本月良好开局，10月录得四年来最佳月线表现。Nasdaq 100指数.NDX收高0.3%至4,719.05点，首次突破2000年互联网鼎盛时期所及最高收盘水平。

标普能源股指数.SPNY涨2.5%，为连续第五个交易日上涨，受原油价格上涨提振。石油巨头艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)和雪佛龙(Chevron)CHV.N分别涨1.8%和3.3%，在道指和标普指数成分股中脱颖而出。

尽管能源类股8月底以来已累计上涨约22%，但今年至今仍下跌10%左右。

“大家都在寻找工业类股中的超跌价值股，”Boston Private Wealth驻纽约首席市场策略师Robert Pavlik称，“接近年底，市场开始上涨，人们都唯恐被落在后面。”

道琼工业指数.DJI收高89.39点，或0.50%，报17,918.15点。标准普尔500指数.SPX收升5.74点，或0.27%，报2,109.79点。Nasdaq综合指数.IXIC上涨17.98点，或0.35%，报5,145.13点。

标普10个行业分类指数中有六个收升，其中科技股指数涨0.6%。苹果(AAPL.O)涨1.1%至122.57美元，微软(MSFT.O)涨1.7%至54.15美元，对标普和Nasdaq指数带来最大贡献。

视频游戏公司Activision Blizzard (ATVI.O)涨3.6%至35.82美元，在Nasdaq指数成分股中涨幅排第六位，此前该公司称，将以59亿美元收购“Candy Crush”游戏开发商King Digital KING.N。King飙升14.9%至17.85美元。

随着第三季财报季的徐徐落幕，投资者将期待周五的美国非农就业报告及其它经济数据，寻找有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否会在12月升息的线索。

截至目前的本季业绩发布中，美国企业总体录得强于预期的季度业绩表现。根据汤森路透I/B/E/S，到周二稍早为止，标普500成分股中有379家已公布业绩，其中70%的获利情况优于预估，高于往年的平均水平63%。

美国国际集团(AIG)(AIG.N)逆势而为，收低4.4%至60.96美元，此前该保险商公布的季度获利大大低于预期。

农业企业Archer Daniels Midland (ADM.N)跌6.8%至43.15美元，因获利不及预期。Altria (MO.N)跌4.4%至57.85美元，受评级下调影响。两只股票给消费必需品类股带来最大拖累。

无线运营商Sprint (S.N)跌7%至4.51美元，归咎于其公布的业绩低于预期。

纽约证交所涨跌股分别为1,789和1,283只，比率为1.39:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,676和1,124只，比率为1.49:1。

有20只标普500指数成份股触及52周新高，1只触及新低。有82只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)