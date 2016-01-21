美国股市小幅收高 因油价录得今年最大升幅且德拉吉暗示追加刺激

路透1月21日 - 美国股市周四温和上涨，因油价录得今年以来最大单日涨幅，且欧洲央行总裁德拉吉的讲话令投资人预期欧元区将采取更多刺激举措。

标普500指数10大类股中有七类攀升，能源股.SPNY以2.88%领涨。

欧洲央行维持指标利率不变，德拉吉表示，欧洲央行可能早至3月就“检讨并可能再度考虑”货币政策。许多分析师此前预计在6月前不会降息。这扶助了全球和美国股市。

在美国公布上周原油库存增幅没有部分市场人士担心得那么多后，油价从12年低点反弹，也提振了股市。

上个交易日，油价跌势不止以及对中国引领全球经济放缓的担忧拖累标普500指数触及2014年来最低，该指数仍在去年9月来的低点附近。

缺乏强劲的技术面因素令一些投资人对周四升势是否能维持存疑，许多投资人仍谨慎认为市场可能进一步下挫。

“和前几年的情势不同啦，当时你可以逢低承接，并非常有信心，”Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles表示，“目前的趋势已经转为负面，美联储的政策也远没有2012年、2013年或2014年那么友好。”

国际基金经理人索罗斯对彭博电视表示，他作空了标普500指数。

目前正处于第四季财报季，根据汤森路透数据，分析师平均预计标普500指数成份股企业盈利下滑4.5%，但如果不计入受重创的能源企业，则盈利预计上升1.6%。

道琼工业指数.DJI上涨115.94点，或0.74%，收报15,882.68点；标准普尔500指数.SPX上涨9.66点，或0.52%，收报1,868.99点，稍早一度大涨1.64%后缩减涨幅；Nasdaq指数.IXIC收升0.37点，或0.01%，至4,472.06点。

今日市场波动令成交量攀升。据汤森路透数据，今日美国交易所成交量达到约99亿股，过去20个交易日的日均成交量为78亿股。

星巴克(SBUX.O)对当前季度的财测不及分析师预估，拖累该股盘后下挫逾4%。

家得宝(HD.N)劲升3.23%，给予道指的提振最大，此前摩根大通表示，天气暖和可能有助于该公司。

输油管运营商Kinder Morgan (KMI.N)暴涨15.6%，因该公司计划削减债务和支出，令增加派息的可能性增强。

今日纽交所2,003只股票上涨，1,075只股票下跌，比率为1.86:1。Nasdaq市场有1,508只股票上涨，1,292只股票下跌，比率为1.17:1。

标准普尔500指数成分股没有创52周新高的股票，14只股票录得52周新低；Nasdaq指数有四只成分股触及52周新高，91只触及新低。(完)