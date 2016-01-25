美国股市恢复年初跌势 能源股因油价续跌而遭重创

路透1月25日 - 美国股市周一遭抛售，能源股领跌，受累于油价进一步下挫。三大股指回吐大部分上周录得的强劲涨幅。

油价急挫6%，因担心供应过剩日益严重。有报导称，伊拉克宣布上月产量达创纪录高位。

标普能源股指数.SPNY下跌4.5%，为表现最差的类股。艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)均下挫逾3%。康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)急跌9.2%，此前巴克莱称，该公司应该将派息减少至少75%。

主要股指均下挫逾1%，回吐了前两日的大部分涨幅。上周美国股市录得2016年以来的第一个周线上涨。今日标普所有10大类股齐跌。

美国股市今年开局黯淡，表现与油价息息相关，油价的大幅下挫引发了对全球经济下滑的普遍担忧。

“今天股市主要受油价驱动，”Wedbush Securities股市交易董事总经理Michael James称。

“上周四和周五油价反弹，带动股市上涨。今天油价下挫2美元，股指回落不足为奇，”他称。

道琼工业指数.DJI下跌208.29点，或1.29%，收报15,885.22点；标准普尔500指数.SPX下挫29.82点，或1.56%，收报1,877.08点；Nasdaq指数.IXIC下挫72.69点，或1.58%，至4,518.491点。

许多重量级企业将在本周稍晚公布业绩，投资者将从中寻找美国经济体质的进一步线索。美联储周二和周三将举行12月加息后的首次政策会议。

“宏观经济现实正在追上股票估值，人们在说， '我将获利了结，离场一会儿，' ”Innealta Capital投资长Jeff Buetow说。

美国最大的房屋建筑商D.R. Horton (DHI.N)急跌4.7%，报26.40美元，因该公司公布的营收低于预期。除了东南部地区外，该公司其他地区的房屋销售全部下降。

爱尔兰火灾保护和安全系统制造商Tyco International TYC.N暴涨11.6%，报34.15美元，此前Johnson Controls (JCI.N)称，同意并购Tyco International。Johnson Controls股价下挫3.9%，报34.21美元。

卡特彼勒(CAT.N)下挫5%，报57.91 美元，此前高盛将该公司评等下调至“卖出”。

推特(TWTR.N) 大跌4.6%，至17.02美元，此前其执行长Jack Dorsey称有四名高阶主管离职。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约79亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量81亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,642家和466家，比例为5.67:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,132家和716家，比例为2.98:1。

标普500指数成份股有三只触及52周新高，22只成份股触及新低；有12只Nasdaq指数成份股触及52周新高，103只触及新低。(完)