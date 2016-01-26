美国股市反弹逾1% 受油价大涨和企业财报推升

路透1月26日 - 美国股市周二反弹逾1%，因油价劲升，且3M、强生和宝洁(宝硷,P&G)业绩强劲。

标普10大类股均上涨，能源股飙升3.78%。油价劲扬3.7%，因市场寄望石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将致力于解决供应过剩问题。

随着油价跌至12年低位，可能迫使生产成本较高的油企退出，投资者经受了年初的动荡开局，标普指数较2015年末下跌了7%。

“这是一个精神分裂症的股市，时而大涨，时而大跌，没有真正的方向，”Solaris Group的首席投资官Tim Ghriskey称，“我们需要油价稳定下来，让股市从现在开始平静下来，降低波动。”

美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)盘后公布最近一季iPhone销量低于预期，出货增幅为历来最小，因该公司开始感受到关键的中国市场经济疲弱的影响。苹果股价盘后涨0.4%，报100.42美元。之前收高0.55%报99.99美元。

市场聚焦周二油价的反弹，无视隔夜中国股市急挫6%。

这令美国和中国股市之间的差距录得至少去年8月以来的最大。

道琼工业指数.DJI上涨282点，或1.78%，至16,167.23点；标准普尔500指数.SPX上涨26.55点，或1.41%，至1,903.63点；Nasdaq指数.IXIC上涨49.18点，或1.09%，至4,567.67点。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二开始为期两天的会议，预计不会上调利率。但投资者将研读其政策声明，了解有关今年金融市场动荡对美国经济的影响情况。

强生(JNJ.N)跳涨4.96%，对标普指数推动最大，宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)涨2.55%，两家公司发布的业绩均好于预期。

艾克森美孚(XOM.N)攀升3.68%，雪佛龙(Chevron)(CVX.N)涨3.99%。

3M(MMM.N)跳涨5.24%，对道琼工业指数的提振最大，此前公司发布强于预期的季度业绩。

但整体业绩预期仍疲弱，主要因为油价大幅下挫。根据汤森路透数据，对标普500成份股公司获利的平均预期为下降4.9%。排除能源公司，预计获利增长1.1%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约79亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量82亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,591家和507家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,010家和809家。

标普500指数成份股有三只触及52周新高，七只成份股触及新低；有八只Nasdaq指数成份股触及52周新高，75只触及新低。(完)