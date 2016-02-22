美股受油价大涨提振收高 但一些投资者仍保持警惕

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透2月22日 - 美国股市周一急升，受助于油价劲涨，提振雪佛龙和斯伦贝谢等近期受重创的能源股。
一如数月以来的情况，美股从全球原油价格走势中寻找指引，在上周有所反弹后，标普500指数在今年迄今下挫5%。
周一美股全面攀升，标普500指数10大类股全部收涨，但因今年市场动荡而感到疲惫的投资者对股市仍保持警惕。
“大家仍担心中国和成长，所以美股仍然会波动，”Swarthmore Group投资组合经理Kurt Brunner说，“我们不得不考虑到债务沉重的能源企业可能违约。”
美国原油价格收高超过6%，但仍然保持在约10年低位，铜和锌等工业金属价格上涨，因投资者担心市场可能出现供应短缺。
道琼工业指数.DJI收涨228.67点，或1.39%，至16,620.66点；标准普尔500指数.SPX收高27.72点，或1.45%，至1,945.50点；Nasdaq指数.IXIC涨66.18点，或1.47%，至4,570.61点。
标普能源股指数 .SPNY 上涨2.23%，受雪佛龙(CVX.N)大涨2.68%提振，油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)上涨2.06%。
材料类股.SPLRCM 攀升1.87%，美国铝业(Alcoa)(AA.N)和美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)对该指数推升最大，两者涨幅均超13%。
近期全球市场动荡和宏观经济不确定，令投资者对于美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年是否升息意见不一。
根据汤森路透I/B/E/S数据，在标普500成份股中，有75家公司预估第一季每股收益为负，16家预估每股收益为正。
盘后，健身跟踪设备制造商Fitbit (FIT.N)大跌15%， 此前公司发布第一季获利预估远低于分析师预期。
UnitedHealth (UNH.N)、Anthem (ANTM.N)、Humana (HUM.N)、安泰(Aetna)(AET.N)及其它保险公司上涨，对于向老年人和残疾人提供联邦医疗保险优良计划的医保提供商，美国政府提议提高支付费用。
UnitedHealth大涨3.05%，为道指提供了主要上涨动力。
航空零配件供应商霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)下跌1.95%，道指成分公司联合技术(United Technologies)(UTX.N)大涨4.69%；此前有报导称，两家公司就合并进行了谈判。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,389家和676家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,974家和829家。
标普500指数成份股有19支触及52周新高，一支触及新低；有38支Nasdaq指数成份股触及52周新高，35支触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约71亿股成交，低于过去20日的日均成交量为91亿股。(完)
(编译 利棣儿；审校 龚芳)
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