美股小幅收高 但本周录得4月来最大单周跌幅

* 美股大跌后回稳，但投资人仍保持谨慎

* 三大股指录得4月来最大单周跌幅

* 甲骨文业绩不及预期，股价暴跌，拖累Nasdaq指数表现

* 道指上涨0.28%，标普500指数收升0.27%，Nasdaq指数下跌0.22%

路透纽约6月21日 - 美国股市周五多数收升，道指及标普500指数收高，结束过去两天大跌之势，但交易商仍然担忧美国联邦储备委员会(FED)计划改变宽松货币政策。Nasdaq指数今日收低。

三大股指录得4月来最大单周跌幅，Nasdaq指数连跌第三天，受累于软件制造商甲骨文ORCL.O股价暴跌。市场交投震荡，Nasdaq指数一度下挫超过1%。

自美联储主席伯南克周三公布联储对缩减每月850亿美元购债进度的计划以来，美股急挫。标普500指数跌穿50日移动均线，自5月21日触及纪录最高收位下跌4.6%。这跌幅为去年9-11月录得8.9%跌幅来最猛。

“在跌穿这些技术水平后，许多投资人认为抛售过了头，但所有拉低股市的因素犹在，”ConvergEx Group首席市场策略师Nicholas Colas说，“人们不肯定美联储政策，或利率，或任何决定因素将会怎样。若说股市触底是言之过早。”

纽约证交所上涨股略多于下跌股，Nasdaq市场则大约有57%股票收高。纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为102.9亿股，本年迄今日成交均值为大约63.6亿股。

在美股周五开盘时，标普500指数较5月21日最高收位1,669.16点下跌大约5%。不过，在华尔街日报分析指市场可能误解了美联储，指美联储缩减购债可能不是部份人所想的那么快。

在标普500指数在下午交易中转至平盘上方之际，10年期公债收益率升至2.531%，因在美联储主席伯南克给出缩减购债计划更明确的时间表后，投资人调整预期。

波动性自5月22日以来急升，当时伯南克首次暗示美联储可能开始削减刺激举措。分析师表示，周五6月股票期权和期货合约季度到期及结算是市场波动及成交量增加的另一个原因。

CBOE波动率指数.VIX急跌8%，至18.86。周四该指数跳升23%，收在20以上，为今年来首见。

道琼工业指数.DJI收高41.08点，或0.28%，报14,799.40点；标普500指数.SPX上涨4.24点，或0.27%，报1,592.43点；NASDAQ指数.IXIC收低7.39点，或0.22%，报3,357.25点。

本周，道指跌1.8%，标普500指数下滑2.1%，Nasdaq指数跌1.9%。此为三大股指自4月来最大单周跌幅，且也是过去五周来第四周下跌。

大型银行股受到重创，因公债被持续抛售，因担忧银行在公债的投资将亏损。花旗(C.N)股价急跌2.2%，报46.87美元。摩根大通(MS.N)跌1%，报24.91美元。美银(BAC.N)下挫1.6%，报12.69美元。

甲骨文暴跌9.3%，报30.14美元，此前公司的软件销售及订购连续第二季低于预期。甲骨文对标普500指数及Nasdaq指数的拖累最大。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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