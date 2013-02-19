美股受企业并购带动迫近纪录高位

* 标普500指数延续自2011年1月来录得的最长升势

* 消息称Office Depot与OfficeMax就并购进行磋商

* 医疗保险商股价下跌

* 道指升0.4%,标普500指数和Nasdaq指数均上扬0.7%

路透纽约2月19日 - 美国股市周二上涨,企业并购活动持续升温表明投资人在股市仍寻找到价值,尽管主要股指徘徊在五年高位附近.

美国第二大办公室用品零售商Office DepotODP.N股价暴涨9.4%,至5.02美元,此前消息称该公司与规模较小的同业OfficeMaxOMX.N就并购进行深入磋商,后者股价暴升超过20%.

此前,伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)和伙伴同意以230亿美元并购亨氏HNZ.N,啤酒商百威英博(ABI.BR) (BUD.N)以200亿美元收购墨西哥同业Grupo ModeloGMODELOC.MX.

企业并购交易活动扶助股市抵住了回落之势,投资人将股市下跌视为买入的机会.标普500指数2013年迄今上升约7%,过去七周连升,录得2011年1月来最长周度连涨,尽管多数的周度升幅很小.

道指距离其纪录高位低0.9%,标普500指数较其峰值低2.2%.

"并购交易消息有利股市,"FuturePath Trading LLC期货分析师及经纪Frank Lesh说.

根据Thomson Reuters Deals Intelligence,2013年迄今公布的交易总计超过1,580亿美元,较上年同期的活动多出一倍以上.

道琼工业指数.DJI收高53.91点,或0.39%,至14,035.67点;标准普尔500指数.SPX收涨11.15点,或0.73%,至1,530.94点.Nasdaq指数.IXIC收高21.56点,或0.68%,至3,213.59点.

其它办公用品供应商股价也走强,规模更大的Staples Inc (SPLS.O)激升13.1%,报14.65美元,在标普500指数成份股中表现最佳.

"股市投资人受到购并交易鼓舞,如果众多交易提供高额溢价,这显示市场仍有相当大的价值潜力."Raymond James股市顾问部门联席主管Mike Gibbs表示.

下跌股中,医疗保险股重挫,Humana Inc (HUM.N)大跌6.4%,报73.01美元.该公司表示,政府建议的2014年Medicare Advantage参与者缴费率低于预期,可能损害其获利前景.UnitedHealth Group (UNH.N)跌1.2%,报56.66美元,摩根士丹利医疗保健支付者指数.HMO跌1.2%.

今年美股开局强劲,是受到强于预期的企业业绩,以及国会达成协议暂时避免了可能危及经济的自动减支和增税.

但在3月1日自动减支生效前,股市进一步上涨可能有困难.

一些投资人表示,有关避免自动减支的争论可能成为股市近期大涨后回调的催化剂.

Oppenheimer技术分析师Carter Worth指出,"特别是在过去六周股市令人满意的表现后."截至上周五,股市在33个交易日中没有出现过超过1.5%的跌幅.

他在研究报告中表示,"我们可能因应股市目前的强势而大举沽出."

2月NAHB/富国房屋市场指数从上月的47小幅下跌至46,前者为2006年4月迄今最高.路透受访分析师原本预计2月指数小升至48.

根据最新的汤森路透数据,已经公布业绩的391家标普500成份股企业中,有70.1%超出分析师预估,高于1994年至今的均值62%和过去四个季度的均值65%.

根据数据,标普500指数成份股企业第四季盈利增长5.6%,高于业绩期初期的1.9%预估.

纽约证交所和Nasdaq市场上涨股与下跌股家数之比约为2:1.

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场总成交量为约64.8亿股,同今年迄今日成交均量相当.(完)

(编译 利棣儿/李军; 审校 张涛)

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