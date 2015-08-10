美股在能源和材料股带动下跳升 伯克希尔哈撒韦购并交易带来提振

路透8月10日 - 美国股市周一大幅收高，从上周跌势中强劲反弹，标普500指数录得5月来最大单日百分比升幅，受商品股升势带动，且投资人对巴菲特最新的购并交易感到乐观。

期铜从六年低点反弹，油价也回升，扶助带动标普能源股指数.SPNY劲升3.1%，原材料股指数.SPLRCM大涨2.5%。

中国公布的经济数据令人失望，投资人对中国将进一步出台刺激措施的希望升温。希腊同国际债权人可能将在周二前完成规模达数百亿欧元的救助协议，这也有助于投资人的乐观情绪。

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N) (BRKb.N)将收购Precision Castparts PCP.N，对该公司的估值达到323亿美元。Precision Castparts暴涨19.1%，报230.92美元，而伯克希尔哈撒韦B股跌0.1%，报143.42美元。

“今年以来购并交易不断，这对市场有利，因显示企业对经济前景乐观，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo表示。

道琼工业指数.DJI大涨241.79点，或1.39%，至17,615.17点；标准普尔500指数.SPX升26.61点，或1.28%，至2,104.18点；Nasdaq指数.IXIC收高58.25点，或1.16%，至5,101.80点。

标普500指数录得5月8日来最大单日百分比升幅。

上周五，美国公布的7月非农就业岗位增长稳健，提升了美联储9月升息的可能性，道指周五连续第七个交易日收低。

由于美国保持近零利率近十年时间，借贷成本低廉。但由于市场普遍预计美联储将在今年稍晚升息，购并活动已增加。

7月全球购并活动是自1980年来第七个最为活跃的月份，根据汤森路透数据，整个7月，跨境购并交易规模同比增长23%，至9,135亿美元。

其他购并交易消息还有，氨生产商CVR Partners(UAN.N)以约5.33亿美元收购Rentech Nitrogen Partners RNF.N，后者暴涨28.6%，报13.25美元，CVR跌2.9%，报10.38美元。

推特(TWTR.N)跳升9.1%，报29.50美元，此前该公司执行长Jack Dorsey也加入了内部人士增购股份的行列，且该公司还同全美橄榄球联盟(NFL)达成了多年的合作协议。

纽约证交所上涨家数多于下跌家数，分别为2,329家和734家，比例为3.17：1；Nasdaq市场分别为1,937家和856家，比例为2.26：1。

有35只标普500指数成份股触及52周新高，三只触及新低；有58只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，85只触及新低。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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