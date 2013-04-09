美股道指刷新纪录高位 景气类股领军上扬

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
* 微软跳升近4%，领涨道指
* 美铝盈利胜预期，业绩期开局不错
* First Solar发布财测后，太阳能企业表现亮丽
* 道指和标普500指数升0.4%，Nasdaq指数升0.5%
路透纽约4月9日 - 美国股市周二上扬，道指刷新纪录收盘高位，受助于景气类股上扬，以及企业业绩期开局不错。
今日上涨后，标普500指数再度逼近1,576.09点的纪录高位，从上周的大跌中反弹。上周跌幅为今年迄今最大。
再度逼近纪录高位显示投资人又一次利用股市下滑作为买入的机会。今日同经济成长息息相关的能源股、科技股领涨。
“景气类股领涨令人鼓舞。这是良好的迹象－投资人相信市场能继续走强。”J.P. Morgan Funds全球市场策略师Joseph Tanious表示。
蓝筹科技股中，微软(MSFT.O)跳升3.6%，报29.61美元，为道指成份股中百分比涨幅最大。英特尔(INTC.O)大涨3.1%，报21.75美元，惠普(HPQ.N)升1.3%，报22.22美元。标普科技股指数.SPLRCT升0.8%，费城半导体指数.SOX升0.9%。
标普能源股指数.SPNY升0.8%，美国原油期货升0.9%，因中国通胀数据令收紧货币政策的担忧减轻。Halliburton Co(HAL.N)收高1.8%，报39.11美元，雪佛龙(CVX.N)升0.7%，报118.64美元。
道琼工业指数.DJI收高59.98点，或0.41%，至14,673.46点，为纪录收盘新高；标准普尔500指数.SPX收高5.54点，或0.35%，至1,568.61点.Nasdaq指数.IXIC上扬15.61点，或0.48%，至3,237.86点。
道指盘中也创下了纪录新高14,716.46点。
业绩期开局不错，也提振美股。根据汤森路透数据，在已公布业绩的5%标普500指数成份股企业中，约四分之三超过预期。但首季盈利预计同比仍仅增加1.5%，低于1月时预估的4.3%。
“期望值调低了，业绩就更容易超过预期，市场就更容易被提振。”巴克莱投资策略师Kristen Scarpa表示。巴克莱对标普500指数年底目标值为1,595点。
周一收盘后，美国铝业(AA.N)公布经调整净利胜预期，但营收不及预期。美铝收平，报8.39美元。
First Solar Inc (FSLR.O)预计今年盈利和营收远胜预期，该股暴涨45.5%，报39.35美元。
该消息提振太阳能企业，英利绿色能源(YGE.N)激升21%，报2.24美元，天合光能TSL.N劲扬14.6%，报4.40美元。Market Vectors Solar Energy ETF(KWT.P)升约13%，报40.68美元。
今日纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为57.1亿股，今年迄今日成交均值为约64.8亿股。
纽约证交所有约56%的股票上涨，Nasdaq市场下跌股占53%。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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