美国股市收高 受助于奥巴马医保相关类股及科技股上扬

路透纽约12月21日 - 美国股市周一收盘上涨，受助于苹果和微软反弹，此外医院类股上扬，因有更多美国人登记加入政府提供补贴的医疗保险体系。

苹果(AAPL.O)涨1.23%，推高主要股指，该股12月承压，因担心iPhone销售可能不及预估。

美国政府周五称，已有约600万美国人登记加入政府补贴的医疗保险体系，也就是通常所称的“奥巴马医保(Obamacare)”，其中包括240万新登记客户。

Tenet Healthcare(THC.N)跳升11.6%，录得6月以来的最大单日涨幅；Universal Health Services(UHS.N)急升3.64%。

Bingham, Osborn & Scarborough负责人之一Jennifer Ellison称，尽管周一股市普遍上扬，但许多华尔街人士认为，股市投资者在2015年看来将录得微亏。

尽管标普500指数在2015年攀升至纪录高位，但全年迄今下跌约1.8%，因中国经济增长放缓、大宗商品价格崩跌以及美国利率前景不确定等因素打压了股市。道琼工业指数下跌约3.2%。

“现在很难再有大幅反弹，因为市场目前很淡静，交易也很低迷，”Ellison称，“除了对投资组合进行年底微幅调整外，人们对其它别无兴趣。”

道琼工业指数.DJI周一收涨123.07点，或0.72%，至17,251.62点；标准普尔500指数.SPX升15.60点，或0.78%，收报2,021.15点；

Nasdaq指数.IXIC收涨45.84点，或0.93%，至4,968.92点，受助于微软(MSFT.O)上涨1.29%。

标普10大类股全数收涨，由电信股.SPLRCL领涨，上扬1.11%，科技股.SPLRCT亦攀升1.06%。

美联储上周宣布近10年来的首次升息，其影响仍在市场中回荡。

“这再次证实我们的观点：美国经济真的表现不错，”Federated Investors首席股市策略师Philip Orlando说。

油价承压，因全球供应过剩而需求低迷，标普能源指数.SPNY在今日盘中大部份时间处于下跌，不过收盘仍微涨0.05%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有68亿股成交，过去20日平均日成交75.5亿股。

适逢圣诞节假期，预期本周余下时间将会交投疏落，股市周四将提早收市，并在周五休市。

Juniper Networks(JNPR.N)挫跌4.99%，此前路透报导，美国政府正在调查其是否在软件中嵌入未经授权的代码，这可能被用于偷窥客户资料。

迪士尼(DIS.N)下跌1.05%，因市场担心其ESPN体育网络的前景，这盖过了最新星球大战电影周末首日票房创纪录所带来的乐观情绪。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,013家和1,041家；Nasdaq市场涨跌股分别为1,764和1,095家。

标普500指数成份股有两只触及52周新高，20只触及新低；有40只Nasdaq指数成份股触及52周新高，100只触及新低。(完)