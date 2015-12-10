美国股市收涨 但因油价下滑而涨幅收窄

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透12月10日 - 美国股市周四收涨，虽扭转了三日跌势，但尾盘时涨幅急速回吐，因油价跌至接近七年低点且美元强劲，令市场信心承压。
美国主要股指这一周表现不佳，油价重挫让投资者忧心经济成长。
油价挫至2009年以来新低，投资者关注点从美国原油库存下滑转至全球供应过多，同时，强势美元也对大宗商品构成压力。
美国原油结算下跌1.1%之后更进一步走低，推动标普指数远离盘中高点。Miracle Mile Advisors投资组合经理J.J. Feldman说，投资者忧心油市对其他经济层面的溢出效应，且认为强势美元将损及企业获利。
“人们仍然忧心下礼拜美联储的动作。这一周市况艰难，涨势难以持续，”他说。
投资者等待12月15-16日的美联储会议，且普遍预期美联储将会在近10年来首度升息。
道琼工业指数.DJI收高82.45点，或0.47%，至17,574.75点；标准普尔500指数.SPX上涨4.61点，或0.23%，至2,052.23点；Nasdaq指数.IXIC升22.31点，或0.44%，至5,045.17点。
尽管原油价格下跌，标普能源类股指数.SPNY仍是日内涨幅第二大板块，上涨0.62%。Feldman称，一些投资者认为油价已触底，因而似乎正在能源股中寻找低接机会。
“短线卖家已经打光弹药，很可能稍事歇息，”Platinum Partners总裁Uri Landesman说。
投资者周五或将关注11月零售销售数据，该数据涵盖期间包括了关键的购物季初期。
纽约证交所下跌股与上涨股分别有1,546和1,496支，比例约为1.03：1；Nasdaq市场则分别有1,304和1,514支，比例约为1：1.16。
有四支标普500指数成份股触及52周新高，15支触及新低。有27支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，98支触及新低。
根据路透数据，美国各证交所共计成交约67.5亿股，不及过去20日日成交均值69.5亿股。(完)
(编译 李婷仪/徐文焰；审校 李爽/戴素萍)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。