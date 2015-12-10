美国股市收涨 但因油价下滑而涨幅收窄

路透12月10日 - 美国股市周四收涨，虽扭转了三日跌势，但尾盘时涨幅急速回吐，因油价跌至接近七年低点且美元强劲，令市场信心承压。

美国主要股指这一周表现不佳，油价重挫让投资者忧心经济成长。

油价挫至2009年以来新低，投资者关注点从美国原油库存下滑转至全球供应过多，同时，强势美元也对大宗商品构成压力。

美国原油结算下跌1.1%之后更进一步走低，推动标普指数远离盘中高点。Miracle Mile Advisors投资组合经理J.J. Feldman说，投资者忧心油市对其他经济层面的溢出效应，且认为强势美元将损及企业获利。

“人们仍然忧心下礼拜美联储的动作。这一周市况艰难，涨势难以持续，”他说。

投资者等待12月15-16日的美联储会议，且普遍预期美联储将会在近10年来首度升息。

道琼工业指数.DJI收高82.45点，或0.47%，至17,574.75点；标准普尔500指数.SPX上涨4.61点，或0.23%，至2,052.23点；Nasdaq指数.IXIC升22.31点，或0.44%，至5,045.17点。

尽管原油价格下跌，标普能源类股指数.SPNY仍是日内涨幅第二大板块，上涨0.62%。Feldman称，一些投资者认为油价已触底，因而似乎正在能源股中寻找低接机会。

“短线卖家已经打光弹药，很可能稍事歇息，”Platinum Partners总裁Uri Landesman说。

投资者周五或将关注11月零售销售数据，该数据涵盖期间包括了关键的购物季初期。

纽约证交所下跌股与上涨股分别有1,546和1,496支，比例约为1.03：1；Nasdaq市场则分别有1,304和1,514支，比例约为1：1.16。

有四支标普500指数成份股触及52周新高，15支触及新低。有27支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，98支触及新低。

根据路透数据，美国各证交所共计成交约67.5亿股，不及过去20日日成交均值69.5亿股。(完)