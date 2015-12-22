美国股市上涨 因油价小幅反弹以及美国经济第三季成长相当稳健

路透12月22日 - 美国股市周二普涨，因油价小幅反弹以及数据显示美国经济第三季成长相当稳健。

道琼工业指数收高0.96%，卡特彼勒(CAT.N)劲涨4.86%，录得10月来最大单日升幅。

尽管对全球供应过剩的忧虑持续，且在可能是历来最暖和的冬季下取暖油需求持续低迷，但油价从11年低位小幅反弹。

油价小升，足以推高标普能源指数上涨1.22%。能源股是今年表现最差的板块，在今年迄今大跌约24%。雪佛龙(CVX.N) 今日上扬1.15%。

必需消费品类股升1.23%，药房连锁店CVS Health (CVS.N)涨2.42%。

Winans Investments总裁Ken Winans表示，周二上涨部分是因投资基金在最后时刻的微调。

由于没有出现华尔街许多投资人指望的年底持续升势，标普500指数在12月下挫了2%。5月该指数触及了历史高位，之后在8月受中国股市崩跌拖累下挫，今年迄今该指数仍跌了1%。

“目前要道指和标普500指数在12月打平可能要靠奇迹了。”Winans称。

周二稍早，美国商务部周二报告，第三季国内生产总值(GDP)增长年率终值为2.0%，上月报告的修正值为2.1%。接受路透访问的分析师预估为成长1.9%。

道琼工业指数.DJI收高165.65点，或0.96%，至17,417.27点；标准普尔500指数.SPX收涨17.82点，或0.88%，至2,038.97点；Nasdaq指数.IXIC上扬32.19点，或0.65%，收报5,001.11点。

预计在本周余下时间，市场交投清淡，美股周四将提前收盘，周五因圣诞节休市。

盘后，美光(MU.O)公布了令人失望的首季业绩，股价下挫2.9%。

福特(F.N)收高3.42%，此前Automotive News报导，该公司正同谷歌洽商帮助建造自动驾驶汽车。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,349家和730家，Nasdaq市场涨跌股分别为1,841和1,021家。

标普500指数成份股有七只触及52周新高，六只触及新低；有37只Nasdaq指数成份股触及52周新高，69只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约64亿股成交，过去20日的日成交均值75亿股。(完)