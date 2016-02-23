美国股市下跌逾1% 因油价重拾跌势

路透纽约2月23日 - 美国股市周二下滑，因油价重拾跌势带来压力，阻断了今年开局大跌后的反弹势头。

主要股指收盘均下跌超过1%。油价跌幅逾4%，因沙特油长欧那密实际上排除了近期减产的可能性。

今年股市走势与每日油价波动密切相关，能源股.SPNY周二大跌3.2%，领跌标普其它类股。

“市场非常担心我们少了一些东西，全球下滑程度可能比我们所知道的更严重，放缓可能引发油价和整体商品价格下跌，”富国银行私人银行资产分配主管Tracie McMillion称。

道琼工业指数.DJI收低188.88点，或1.14%，至16,431.78点；标准普尔500指数.SPX收低24.23点，或1.25%，至1,921.27点；Nasdaq指数.IXIC大跌67.02点，或1.47%，至4,503.58点。

油价下跌正带来更广泛影响的一个迹象是，美国资产规模最大银行摩根大通(JPM.N)将增加5亿美元拨备，用于预期中的能源贷款损失，占其现有拨备的逾60%。该股下跌4.2%。

金融股.SPSY是今年表现最差的类股，周二下跌1.8%。标普10大类股中九个类股下跌。

上周录得今年以来最佳周度表现后，标普500指数本周一又攀升1.5%，但今年仍下跌6%。

“市场锁定一点利润不足为奇，”People’s United Wealth Management首席投资官John Traynor称，“我们认为这是反弹过程中的小挫折，我们告诉客户，市场正在筑底过程中。”

健身设备制造商Fitbit (FIT.N)大跌20.8 %，报13.08美元，此前公司预告利润低于预估。

Western Digital (WDC.O)急跌7.2%至42.77美元，此前公司将对美国硬盘制造商SanDisk SNDK.O的收购价格下调逾30亿美元，因中国的紫光(000938.SZ)决定放弃收购Western Digital股份。SanDisk股价下跌1.6%。

纽约证交所跌涨股家数分别为2,075家和991家，跌涨股比例为2.09:1 ；Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,924家和858家，跌涨股比例为2.24:1。

标普500指数成份股有11支触及52周新高，没有股票触及新低；有23支Nasdaq指数成份股触及52周新高，52支触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约71亿股成交，低于过去20日90亿股的日均成交量。(完)