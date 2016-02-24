美国股市尾盘上涨 因油价上涨缓解对银行的担忧

路透2月24日 - 美国股市周三尾盘反弹，终盘收涨，因油价转升，帮助缓解投资者对银行可能受到能源企业偿债问题所影响的担忧。

标普500指数十大类股中有九种上涨，材料股.SPLRCM升0.99%。

能源股.SPNY 上扬0.9%，令其今年迄今跌幅缩减至27%，美国原油期货周三收升近1%。

原油价格迫近2003年低位已损害美国能源企业的盈利，令对全球经济放缓的担忧加剧，且拖累美股走势震荡，标普500指数今年以来已下跌了大约6%。

三大股指在周三尾盘上涨，之前交投在远低于平盘的水准。

“有许多对冲基金表现落后，”Wedbush Securities交易部门主管Ian Winer说，“当市场开始逆转，它开始增加动能，因为人们不想错过股市升势。”

标普金融类股.SPSY下跌0.2%，富国银行(WFC.N)挫跌1.02%。金融类股是今年迄今表现最差的板块。

摩根大通 (JPM.N)股价持平，此前该行警告称，投资银行营收将可能下降，且该行为能源贷款损失增加拨备。

道琼工业指数.DJI收高53.21点，或0.32%，至16,484.99点；标准普尔500指数.SPX收高8.53点，或0.44%，至1,929.80点；Nasdaq指数.IXIC收涨39.023点，或0.87%，至4,542.606点。

Facebook (FB.O)上涨1.34%。苹果(AAPL.O)上扬1.49%，对iPhone手机销售放缓的担忧，已经令该股在过去三个月内下跌19%。

盘后，Salesforce.com (CRM.N)飙涨6%，此前公司发布第四季业绩，缓解了对企业软件支出放缓的担忧。

Target Corp (TGT.N)盘中攀升3.99%，此前发布的季度业绩显示，该公司重整计划的努力有所成效。

福特汽车(F.N)下跌2.74%，通用汽车(GM.N)下挫1.84%，此前瑞士信贷称，现在不是持有汽车股的好时机。

纽约证交所涨跌股分别为1,952和1,086只；Nasdaq市场涨跌股分别为1,759和1,003只。

11只标普500指数成份股触及52周新高，五只触及新低；有22只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，98只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所总计成交约81亿股，低于过去20日的平均日成交量90亿股。(完)