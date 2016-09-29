美股上扬 OPEC达成限产协议盖过对美国总统大选的不安情绪

路透纽约9月28日 - 美国股市周三上涨，此前石油输出国组织(OPEC)达成限产协议，带动油价和能源股猛涨，且盖过投资者对美国大选紧张选情的不安情绪。

能源指数.SPNY劲涨4.34%，创下1月来表现最好的一天，此前石油输出国组织(OPEC)同意将日产量由目前水准约3,324万桶降至3,250万桶。这是OPEC自2008年以来首次减产。消息刺激油价上涨最多6%。

雪佛龙(CVX.N)攀升3.20%，艾克森美孚(XOM.N)劲涨4.40%。向能源企业出售重型设备的卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)跳涨4.48%。

油价崩跌，导致美国能源公司几个季度的盈利骤降和录得亏损。根据汤森路透数据，预计标普能源企业第三季盈利平均下降66%。

“过去一年半或两年能源行业对盈利带来最大的拖累，如果能源业有所回稳，那么盈利会突然开始改善，”Themis Trading董事总经理Mark Kepner说。

数月以来，股市投资者对11月8日总统大选的前景没有很大反应，但自周一总统候选人特朗普和希拉里进行首场辩论后，大选结果的不确定性成为市场焦点。

“大家都不知道选举将如何发展，这带来不确定性，”Cornerstone Financial Partners首席投资长Chris Zaccarelli说。

在OPEC达成限产协议后，美股上涨，逆转之前的跌势。

道琼工业指数.DJI升110.94点，或0.61%，至1 8,339.24点；标准普尔500指数.SPX升11.44点，或0.53%，至2,171.37 点；纳斯达克指数.IXIC上涨12.84点，或0.24%，至5,318.55点。

标普11大类股中有七种上涨。电信服务类股指数.SPLRCL下挫1.04%，是跌幅最大的板块。

一些投资者表示，原油限产协议对油价仅会带来有限的提振。

Nike (NKE.N)急跌3.78%，此前该公司公布的订单数据连续第三季不及分析师的预期。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约71亿股成交，略高于过去20日的平均日成交量70亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为3.13:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.49:1。

标普500指数成份股有17只触及52周新高，三只成份股触及新低；有101只纳斯达克指数成份股触及52周新高，36只触及新低。(完)