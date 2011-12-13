美股标普500指数明年底料升至1,430点--摩根大通

香港《经济日报》：中美战争可免 经贸冲突势爆
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* 摩根大通将标普500指数2012年年底目标位定在1,430点
* 预计景气循环股和金融类股表现突出
* 2012年首选金融股
* 料小盘股表现超越大盘股
路透12月12日电---摩根大通证券称,美股标准普尔500指数.SPX到明年底或触及1,430点,上一次达到这个水平还是在2008年5月,当时金融危机尚未将美国经济拽入衰退.
该券商预计,欧债危机料在2012年下半年消退,欧洲可能在明年中之前摆脱衰退.其还认为,美国楼市复苏将在2012年取得长足进步.
摩根大通还预料2012年中国可能避免经济硬着陆.
此外,其认为美国2012年选战将有利於股市.按以往经验来看,每当进入大选年在职总统支持率较低时,股市就会表现出色.
摩根大通还称,旗下固定收益团队预料所涉足的市场将在2012年实现丰厚回报.
摩根大通亦预测,企业净利润率将在2012年获得改善,明年全年企业总现金回报可能高达2,500亿美元.
"我们认为,2012年的情形可能有点像2009年摆脱金融危机的状况,并且商业周期可能加快(受欧洲走出衰退和中国放松政策推动)."摩根大通首席美国股票分析师Thomas Lee在报告中写道.
因此,摩根大通预计像原材料、工业、非必需消费品和科技股等景气循环类股以及金融股表现突出,并将金融股列为其2012年首选.
该券商称,明年小盘股战绩或超越大盘股,并可能创纪录新高,因他们增长力道更强,波动率也在下降.
标普500指数周一收盘下挫1.49%至1,236.47,较摩根大通2012年年底目标低了约200点.(完)
--编译 艾茂林;审校 张涛
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