美国股市下跌 受累于甲骨文暴跌和对塞浦路斯的忧虑升温

* 甲骨文股价暴跌近10%，此前公布疲弱的业绩

* 欧盟给予塞浦路斯在周一前筹资的限期

* 最新一周美国初请失业金人数上升，但四周均值下跌

* 道指跌0.6%，标普500指数下滑0.8%，Nasdaq指数跌1%

路透纽约3月21日 - 美国股市周四下跌，因甲骨文营收远远不及预期，且投资人愈发担心塞浦路斯问题对欧元区的影响。

甲骨文ORCL.O股价暴跌9.7%，至32.30美元，该公司周三公司公布的营收令人失望。今日的百分比跌幅为2011年12月来最大。

对塞浦路斯金融状况的忧虑升温，此前欧盟要求塞浦路斯在周一前筹集数十亿欧元的资金以换取国际救助，如果无法获取救助，塞浦路斯将面临金融体系崩溃的风险，且可能被迫退出欧元区。周四稍晚，标准普尔下调塞浦路斯主权债信评等。

“随着市场对塞浦路斯及欧洲整体情势的担忧有所加剧，交易商缩减风险敞口，”Wedbush Securities股市交易商部董事总经理Michael James说。

“我认为大家意识到情况不会很快得到改善，且预测未来形势的变化也非易事。不确定性助长卖盘，特别是市场在之前两周有如此表现的情况下。”

投资人担忧塞浦路斯银行体系崩溃将导致整个欧洲信贷收紧，且将成为欧元区走出经济危机的崎岖道路上的又一个绊脚石。

道琼工业指数.DJI跌90.24点，或0.62%，至14,421.49点；标准普尔500指数.SPX收低12.91点，或0.83%，至1,545.80点。Nasdaq指数.IXIC下滑31.59点，或0.97%，至3,222.60点。

道指盘中跌至14,383.02点的日内低位，下跌超过100点。Nasdaq指数在周四一度下滑逾1%。

波动性指数.VIX飙升10.4%，至13.99。

思科(CSCO.O)在道指成份股中跌幅最大，劲跌3.8%，至20.84美元，此前FBR下调思科评级及目标价。其他科技股中，国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)跌1.3%，至212.26美元。

标普基本资源类指数.SPLRCM下滑1.6%，对标普500指数的拖累最大。铜价周四也下跌。

本周，标普500指数可能录得周度百分比跌幅，年内迄今仅第二次出现这样的情况，证明2013年走势凌厉。

今日的其他下跌个股中，服饰零售商Guess (GES.N)，Tilly's (TLYS.N)和Pacific Sunwear of California PSUN.O下滑，此前这些公司公布的第一季业绩预期均低于分析师预估。

Guess急跌7.2%，报25.01美元， Tilly's大跌8.4%，报12.60, Pacific Sunwear暴跌9.8%，报2.20美元。

欧元区忧虑盖过了一系列显示美国经济复苏在正确轨道上的数据及中国第一季成长稳健的影响。

美国初请失业金人数呈下降趋势，制造业活动扩张及成屋销售增长，直指美国经济成长在今年第一季提速。

美国初请失业金人数在最新一周小幅上升，但其四周均值下降。

纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为59亿股，2012年日成交均值为大约64.5亿股。

纽约证交所和Nasdaq市场上涨股和下跌股之比均为约1:2。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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