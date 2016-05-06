版本:
中国
国际财经 | 2016年 5月 6日 星期五 10:26 BJT

美国股票基金创1月来最大单周流出规模--理柏

路透纽约5月5日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四数据显示，美国企业业绩表现欠佳，促使投资者过去一周从美国股票基金撤出112亿美元，为1月来最大单周流出。

理柏公布的数据显示，高收益基金也录得1月以来的最大流出规模。

“看看微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)、英特尔(INTC.O)公布的糟糕获利数据，”理柏研究服务主管Tom Roseen表示。

“大家都被吓了一跳，所以纷纷把钱撤出。获利报告并不全然强劲，”他表示。

当周科技股基金流出7.22亿美元，为在2月触及2016年低点以来最大流出规模。贵金属基金流入13亿美元。

根据数据，最新这周股票基金流出的91%是上市交易基金(ETF)投资者所为，其中包含共同基金。

投资者较为青睐国际股市而非美股。当周专注投资美股的美国基金流出118亿美元，专注投资非美股的美国基金流入6.13亿美元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐