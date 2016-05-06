美国股票基金创1月来最大单周流出规模--理柏

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约5月5日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四数据显示，美国企业业绩表现欠佳，促使投资者过去一周从美国股票基金撤出112亿美元，为1月来最大单周流出。
理柏公布的数据显示，高收益基金也录得1月以来的最大流出规模。
“看看微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)、英特尔(INTC.O)公布的糟糕获利数据，”理柏研究服务主管Tom Roseen表示。
“大家都被吓了一跳，所以纷纷把钱撤出。获利报告并不全然强劲，”他表示。
当周科技股基金流出7.22亿美元，为在2月触及2016年低点以来最大流出规模。贵金属基金流入13亿美元。
根据数据，最新这周股票基金流出的91%是上市交易基金(ETF)投资者所为，其中包含共同基金。
投资者较为青睐国际股市而非美股。当周专注投资美股的美国基金流出118亿美元，专注投资非美股的美国基金流入6.13亿美元。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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