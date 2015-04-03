美股展望：财报季拉开帷幕 市场焦点由宏观转向微观

美股展望：传统零售类股回归视线 但未必能真实体现消费状况
毕竟，市值1.16万亿美元的标普500零售类指数今年攀升近13%，达到纪录高位，接近标准普尔500指数7%涨幅的两倍。
路透纽约4月2日 - 下周经济数据面将趋于平静，而美铝(AA.N)等标普500指数成分股企业的季报将登场，市场焦点也将从宏观转向微观。
过去几周获利预期持续大幅下降，最新预估显示，获利增长放缓2.8%，能源领域获利预期降低构成拖累。
目前预计能源类企业获利将同比锐降近64%。第一季标普能源股指数跌3.6%，使得九个月的跌幅达22%。
市场多头表示，美国民间就业、制造业活动和消费者支出等经济数据疲软近期重压股市。美元上涨对海外业务的影响，以及劳工成本增加导致的通胀上升，也都产生了负面影响--或许有些过度。
“我认为我们担心过头了，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示。“我们总是先对坏消息做出反应。”
他说，对油价大降的担忧重创能源股，而美元上涨影响跨国企业，这两类公司实际都有可能带来意外的惊喜。“意外会来自于我们调降预估最多的那些企业。”
**股市在低迷人气中展韧性**
尽管对财报季和疲弱数据的忧虑升高，但股市在今年初展现了韧性。标准普尔500指数录得连续第九季上涨，尽管第一季涨幅仅0.4%。
“获利预估下降，市场已消化了这一因素，”保德信金融集团的市场策略师Quincy Krosby指出。
“只需一些惊喜，空方就得回补，”她表示，“正面指引能够相当迅速地改变市场基调。”
芯片生产商美光(Micron)(MU.O)周三定下了利空的初期基调，预计因客户需求下降，当前季度营收料减少。
据汤森路透数据，财报正式发布前的预测这季有逾80%都是负面的，比起通常情况设立了较低的门槛。
一般而言，每季度约63%的企业业绩会好于预估，仅略高于20%的企业未达预估。
但负面气氛把标准设置得如此低，或酝酿了市场反弹的条件。
“市场一直试图消化经济数据面已有的坏消息以及财报季(预期出现的)坏消息，”Wunderlich的Hogan表示。
“我们很可能低估了利多因素。” (完)
(编译 李爽/张若琪 审校 许娜/王兴亚)
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毕竟，市值1.16万亿美元的标普500零售类指数今年攀升近13%，达到纪录高位，接近标准普尔500指数7%涨幅的两倍。
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