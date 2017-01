美股展望：医疗类股后市看俏 美国最高法院判决威胁或不大

路透纽约6月12日 - 投资人押注医疗类股的强劲多头走势将不会受阻太久,即使美国最高法院对平价医疗法案做出不利的判决。

美国最高法院接下来将在周一开会,不过可能要等到本月稍晚才会对挑战美国总统奥巴马医改法案的King v. Burwell做出裁决。

该法案的争议之处在于税收抵免,这协助约640万中低收入的美国民众购买保险。如果最高法院做出不利税收抵免的裁决,数以百万计的美国民众可能发现他们无力负担保险。这可能会冲击医疗保险业者、医院及其他因奥巴马医保(Obamacare)而有所受惠者。

法院的表决料将已经结束,但迄今投资者似乎都乐观以对。

“过去几周医疗类股的期权活动表明,期权市场正押注最高法院裁决出炉后将有一波升势,”Bay Crest Partners驻纽约的股票衍生品策略师Anshul Agarwal表示。

即使保费补贴未获支持,一些人认为,政治压力将会促使议员迅速想出对策,为受到影响的民众找出替代办法,并看好最高法院将会维持裁决的实施,直到有适当的解决方案。

OrbiMed Advisors驻纽约的一般创办合伙伴人Sven Borhos表示,如果作出对奥巴马医保的不利裁决,可能导致医疗类股应声大跌,但跌势料将短暂。他并称,“大家会希望逢低买进。”该公司投资于包括HCA Holdings Inc (HCA.N)在内的医疗保健股。

备受瞩目的个股有HCA、Tenet Healthcare (THC.N)、Community Health Systems Inc(CYH.N)及LifePoint Health Inc (LPNT.O)等医院经营者,以及UnitedHealth Group(UNH.N)、Humana Inc (HUM.N)、Anthem (ANTM.N)、安泰(Aetna)(AET.N)、Molina Healthcare Inc(MOH.N)及WellCare Health Plans Inc (WCG.N)等保险业者。

随着裁决逼近,投资者一直在敲进这些股票。自3月3日收盘以来,HCA已劲扬逾18%;同时Tenet和Community则分别大涨11.8%和10.4%。最高法院于3月4日对此案举行听证。

许多医疗保健类股同期上涨,安泰大涨18.1%,Anthem劲扬12.3%,Molina上扬11.4%。

标准普尔保健类股指数.SPXHC今年迄今累计涨9.6%,为标准普尔500指数中表现最好的指数。

iShares美国医疗保健供应商上市交易基金(ETF)(IHF.P)亦表现不错,多数涨势是在3月3日以后。该基金自那以来已累计涨8.9%,年初至今升16.8%。据ETF.com数据,今年迄今流入该基金的资金量为2.0435亿美元,其中1.4461亿是在3月3日以后流入的。无论该裁决如何,这其中的一些股票在该消息出炉后将应声大涨。一些股票的期权交易增加,因交易商为更大的波动做好准备。

Tenet、HCA Holdings和Community Health Systems的30天隐含波动率自3月4日以来大涨,当时最高法院就此案举行听证。隐含波动率是衡量股票大幅度波动风险的指标。

美国第三大营利连锁医院Tenet Healthcare的期权交易活动增幅迄今最为明显。目前未平仓合约为13.6万口,较3月增长85%,多数增幅为买权所推升;买权即押注股票上涨。

该股票的买权未平仓合约增加近两倍至9.3万口,而卖权未平仓合约仅增长9%。

押注该支股票在7月中旬前涨逾55美元的买权为未平仓合约中的最多数,Tenet周四收报52.63美元。

偏多操作将使Tenet继续今年迄今的趋势,Humana、Hospira和信诺集团是标准普尔500指数今年至今涨幅最高的几支股票。

“尽管市场对这些股票的巨大震荡有许多预期,但没有证据显示是在对下跌作出对冲,”Agarwal称,“一旦押错,那么可能将导致大跌。”(完)

(编译/审校 戴素萍/于春红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。