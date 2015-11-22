美股展望：感恩节即将到来 食品企业财报将接受投资者品评

达沃斯论坛：日央行总裁黑田称密切关注特朗普上任后实施何种政策
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路透纽约11月20日 - 在感恩节，食客并不会十分挑剔，但前提是菜单中的食物不含激素和抗生素、产自本地且方便食用。
这也是主要食品生产商面临的现状，其中一些企业下周将发布财报。他们正想方设法满足消费者对健康食品的更高要求。
Tyson Foods (TSN.N)和Post Holdings (POST.N)将于周一发布财报，周二则是Campbell Soup (CPB.N)与Hormel Foods (HRL.N)。这几家公司的股价表现或多或少都好于标准普尔500指数，但并非全行业都是如此。
食品消费支出正在发生变化，因为消费者获得的信息更全面，对健康食物的要求也更高。
“我们正在关注消费模式的变化，体现在对于商品标签的重视，”价值投资者Mario Gabelli在路透全球投资峰会上对路透记者表示。
他提及酸奶和益生菌，这并非感恩节的节庆商品，但常常被注重健康的消费者挂在嘴边。Gabelli的投资主张包括General Mills(GIS.N)、法国的达能(Danone)(DANO.PA)和日本的养乐多(Yakult Honsha)(2267.T)旗下的酸奶产品，以及益生菌生产商、来自丹麦的Chr Hansen (CHRH.CO)。
**业务环境改变**
Tyson Foods在4月曾表示，计划在2017年之前停止在鸡只中使用人类抗生素；而Hormel则在5月宣布收购天然及有机肉类加工商Applegate Farms。
投资者或将仔细梳理这些企业下周发布的财报，以评判迎合新的消费习惯对其业务有何影响。
Hormel股价今年迄今上涨31%，自宣布收购Applegate以来上涨超过20%，并在周五触及纪录盘中高位，终场收低1%。
Tyson股价今年上涨近9%，而食品生产商分项指数.5SP302020上扬超过5%。标普500指数.SPX今年迄今则上升1.5%。
然而，并非所有投资者都认为食品行业已经作出了足够的改变。
“食品公司希望抓住消费者群体中的热门词，但我认为千禧一代要的是新鲜、具有艺术性等特性的食品，这些公司却未能提供，”Fort Pitt Capital Group资深股市研究分析师Kim Forrest表示。
消费模式的变化之一是对蛋白质的需求提高，而Tyson及规模小一些的Hormel在这一领域占据着主导地位。
“这是健康饮食的一部分，人们食谱中的蛋白质更高，碳水化合物更低，”Pivotal Research Group的分析师Timothy Ramey表示。
当然，投资者对食品行业的兴趣并不仅限于此。如果Hormel宣布明年提高派息，就将跻身连续50年提高派息的公司之列。
美国市场周四将因感恩节假期休市，周五仅开市半天。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
黑田盛赞英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二所发表的演说。特雷莎·梅在讲话中表示，英国离开欧盟时将退出欧洲单一市场。
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