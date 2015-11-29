美股展望：假日购物实况不大可能鼓舞美股投资者

路透旧金山11月27日 - 周五开始的假日购物潮，不大可能给寄望零售类股重振雄风的投资者带来太多鼓舞。

前几个月服装零售商的的销售增长平平，最近梅西百货(Macy's)(M.N)和Nordstrom(JWN.N)又传来令人失望的消息，弄得服装零售商的股东们都没有什么好感恩的，反而还要面对一个充满挑战的假日季。

那些股票的走势反映出，消费者暂时失去对设计师品牌服装和化妆品等非必需消费品的兴趣，转为青睐智能手机、电视、家居用品和旅游，还有正在不断普及的网络购物。

先前公布的指标显示，今年的假日季开局可能表现迟滞。黑色星期五清晨和感恩节那天晚上，美国实体商店和大型购物中心客流稀少，购物者今年对假日折扣表现得颇为谨慎。

梅西百货的股价今年累计挫低39%，Nordstrom股价下跌了22%，蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)股价挫跌了23%，表现均远远逊于标普500指数同期1%的涨幅。

而其他股票方面，家得宝(Home Depot)(HD.N)股价2015年劲扬了29%，折扣店Dollar Tree(DLTR.O)上涨了6%。

标普500零售类股指数.SPXRT今年上涨27%，最大成分股亚马逊(AMZN.O)贡献了其中多数涨幅。亚马逊继续领先实体店竞争对手，今年股价上涨了逾一倍。

据汤森路透数据显示，对零售商第四季的获利预期差别较大，对Lowe's (LOW.N)的获利预估均值为较上年同期增长29%，视频游戏商店GameStop (GME.N)获利则料增长9%。

Gap Inc (GPS.N)本月就营收疲弱和美元升值发出获利预警，该公司第四季获利料下滑24%。

“必须得分别看待服装零售商和耐用品零售商，”BB&T Capital Markets的分析师Anthony Chukumba。

他首选的零售股包括折扣零售商Big Lots (BIG.N)和百思买(Best Buy) (BBY.N)。百思买专卖现在消费者都很喜欢买的电子产品，其基于预估获利的市盈率（P/E）为12倍，很吸引人。相比之下，Nordstrom的市盈率约为17倍，Target(TGT.N)为15倍。

假日季开始前进行的调查结果好坏不一：路透/益普索调查显示，有更多的人计划削减假日开支，而不是提高开支；而Gallup的调查显示，美国民众为今年假日季礼物计划的开销为人均830美元，高于去年同期的720美元。

据商务部数据，美国10月零售销售微幅增长0.1%，9月和8月均为持平。

FBR的科技行业分析师Daniel Ives及其团队计划本周末在纽约和其他主要城市实地拜访至少25家百思买门店和其他大型商店，以评估消费者对微软(MSFT.O)Xbox One游戏机和苹果(AAPL.O)智能手表的兴趣。

“这不是在做量化，而是搜集一些实际数据，在到底该看多还是看空趋势、品牌和产品问题上，为论点提供一些依据，”Ives说。

据LPL financial的一篇报告，自2008年以来，对黑色星期五和网购星期一之后做出的初步销售预估对假日季当季零售股的表现几乎没有或者完全没有影响。

感恩节过后一周的个股短线表现也同样没有规律可循。

据汤森路透数据，过去三年间，沃尔玛(WMT.N)股价在黑色星期五过后的一周，曾经最多跌了3.9%，但也有最多涨2.6%的时候。

相较之下，标普500指数过去三年在黑色星期五过后一周的表现介于持平至上涨0.5%不等。

亚马逊股价在感恩节过后一周的表现甚至更为无常，去年为下跌8%，2013年为下跌2%，而2012年则跳涨了5%。

路透/益普索调查数据的互动图表：polling.reuters.com/#!poll/TR140_1

黑色星期五过后一周的股票表现图表：reut.rs/1R6wzY6

(完)