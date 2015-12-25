美股展望：金融股将主导2015年最后一周盘势

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约12月24日 - 随着下周进入2015年尾声，今年最后几个交易日的盘势或将由金融类股指引方向。

本季金融股上涨超过6%，投资者预期，上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)将近十年来首度升息，金融股料成为主要受益者之一。

但银行对能源业占多数的美国高收益企业债市场的潜在曝险，令投资者惴惴不安，使得金融与能源类股在升息后的两个交易日走势迟滞。最近几周，这两种类股的连动相当密切。

“石油-金融类股的交易连动，可能会持续好一段时间，”丹佛Kenny & Co LLC股市策略师Peter Kenny表示。

由于油价从多年低点反弹，能源类指数.SPNY跳升将近5%，为指标标准普尔500指数.SPX本周近3%涨势提供支撑。与此同时，金融股本周也有超过3%的涨幅。

最近几周，能源类股走势与油价的相关系数达0.95，表明两者走势几近同步，金融股的连动性也相去不远。金融类股.SPSY与美国原油价格的20日相关系数为0.75。

万一油价不能企稳，能源股又持续下跌，那么就可能反映在金融板块上。

“过去六个月，因对美联储政策的预期而投入金融股的资金确实押对宝，但石油股的交易却又让这情势大逆转，”Kenny说。

**暂时不脱连动关系**

油价挫跌已让能源股今年跌幅超过20%。虽然大宗商品企稳的迹象帮助能源股向上冲，但对大盘指数的影响已经下降。

根据标普，到11月30日为止，能源股在标普500指数所占权重为7.1%。反观金融股权重则有16.6%，在标普500指数10大主要类股中名列第二，对指数走势更举足轻重。

根据汤森路透数据，金融股预估市盈率为13.7倍，比标普500指数的16.5倍便宜。

此外，随着美联储升息，美国主要银行也提高借款人借贷费率，这可能让金融业获利突飞猛进。

即便勉强与石油脱钩，一些市场人士也并不认为金融股就能从美联储的政策变化中获得巨大好处。美联储料以循序渐进的步伐收紧政策。

“利率将保持不变，这种让人以为银行股能大为受益的行情，根本不会到来，”旧金山Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca表示。

“它们目前的估值可能较为合理，让人提不起炒作的兴趣。”

由于新年假期的缘故，下周交易日减少，亦无重大数据公布，交投料将清淡，可能导致股市走势被夸大。

“由于下周适逢假期，市况会比较清淡，”Janlyn Capital LLC主管Andre Bakhos表示。

“但这种时候，想要推动走势也更容易，因此虽然我们普遍认为应该会风平浪静，但要想人为制造行情也更加方便。”(完)