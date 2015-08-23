美股展望：大跌系因担忧新兴市场等外部因素 但长期涨势不变

图为纽约证交所的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约8月21日 - 基金经理和分析师表示，美国股市急跌，三天之内将标普500指数拉低5%，这其中更多反映出的，是新兴市场的前景，而非第四季的美国企业状况。

RidgeWorth Investments的资产组合经理Alan Gayle表示，中国经济放缓、巴西和智利等拉美国家出现衰退、大宗商品价格下跌，再加上因投资人度假导致交投清淡，这些因素促使交易员忽略了美国经济数据的改善。

“中国增长疲软催生大量不安情绪，盖过了美国经济稳健、欧盟经济正在增强这些事实，”他说。

美国成屋销售在7月上升至2007年以来的最高水平。汽车销售也有望成为10年来表现最好的一年。

随着美联储下周在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的年会拉开序幕，关注点将转向国内指标。投资者将寻找迹象，以期了解美联储究竟是对全球性问题愈发担忧，还是会继续走在外界普遍预期的9月升息道路上。

美联储表示，升息的决定将取决于就业和楼市等数据的改善。一旦美联储暗示打算升息，投资者对美国和新兴市场的信心将进一步分化。

周三公布的美联储最近一次会议记录透露，联储官员担心“近来的油价下跌和中国经济增长放缓的负面溢出影响，”正是这一细节引发了股市卖盘。

另一方面，周五朝鲜军队进入战备状态，因韩国拒绝其要求停止反朝鲜宣传的最后通牒。爆发战争的可能性，或更多全球问题的迹象，可能在未来一周进一步压制美国股市。

富国银行股市策略师Gina Martin Adams认为，中国和巴西等新兴经济体增长放缓打击了与大宗商品相关的公司，但还不足以影响整体标普500指数成份股企业的2015或2016年获利预估。这些公司第二季获利较上年同期增长0.1%，好于预估的下滑3.4%。

能源价格降低应当利好非必须消费品公司，Martin Adams预计今年这些公司获利增长12%，高于她此前预估的增长8%。

共同基金经理也在押注营收主要来自国内市场的公司。根据高盛研究，大型基金都加码业务侧重美国的公司，包括摩根大通(JPM.N)、Pacific Corp(UNP.N)、美国运通(AXP.N)和Comcast Corp(CMCSA.O)等公司。

Martin Adams预计，未来12个月，在大宗商品价格触底反弹和企业获利回升后，标普500指数将涨至2,222点，较周五中午触及的1,997点上涨11%。

“市场的走势最终是上涨，”她说。(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

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